Quem saiu do BBB 25? Veja discurso de Tadeu na eliminação de Diogo no Paredão da semana

Nesta terça-feira, 25, mais um participante deixou o Big Brother Brasil 25. O público decidiu pela eliminação de Diogo Almeida, que caiu no Paredão após atender ao Big Fone, no último sábado, 22. Na disputa pela permanência, o ator enfrentou sua mãe, Vilma, e a também atriz Vitória Strada.

Tadeu Schmidt revelou ao público que este foi o Paredão mais votado da temporada. Durante o discurso de eliminação, o apresentador destacou o caráter inédito da berlinda, com a presença de uma dupla formada por mãe e filho, competindo individualmente.

Schmidt também enfatizou outro aspecto peculiar da disputa: a presença de dois protagonistas de novela no mesmo Paredão. Diogo interpretou Orlando Gouveia, na novela Amor Perfeito, enquanto Vitória Strada deu vida a Maria Vitória, na trama Tempo de Amar.

No discurso, Tadeu falou sobre o impacto da saída de um dos integrantes da dupla mãe e filho e destacou a jornada de cada um dentro do programa. Ele ressaltou o companheirismo de Diogo e Vilma, além da dedicação de Vitória Strada ao longo da competição.

“Essa mulher que, há mais de 20 anos, sonha em entrar no BBB e conseguiu, ao lado do filho Camarote. Esse cara que se envolveu em tantas histórias aí dentro, que vive o romance da edição, mas que é, acima de tudo, o filhão que carrega a mãe nos braços”, disse o apresentador.

Outro ponto abordado foi o protagonismo que os três participantes assumiram na casa. “Eles foram lançados ao protagonismo sem pedir. De repente, eram o assunto principal da casa”, afirmou.

Schmidt também destacou a pressão que os jogadores enfrentam ao se tornarem figuras centrais da edição. “O protagonista tem muito mais falas para decorar, muito mais trabalho para fazer, vai receber muito mais críticas, vai sofrer pressão”, completou.

Ao anunciar o eliminado, o apresentador concluiu: “No BBB, você vai conhecer, agora, a derrota. Mas na estrada do sucesso, a sua vitória é certa. Quem sai hoje é você, Diogo.”

Leia o discurso de Tadeu na íntegra

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 16. E aqui temos uma situação absolutamente inédita, que só o BBB das duplas poderia proporcionar: mãe e filho no mesmo Paredão. Não juntos, como dupla, cada um por si.

Lembra do que eu falei na semana passada, dessa coisa que aquela música nos traz de maneira tão doce? De Buchecha sem Claudinho, avião sem asa, fogueira sem brasa... como fica um sem o outro?

Aqui temos o máximo desse sentimento dentro do jogo. Como fica a mãe sem o filho? Como fica o filho sem a mãe? Que entraram juntos nessa história e são tão parceiros, têm essa cumplicidade total, que é tão bonita de ver.

Essa mulher que, há mais de 20 anos sonha entrar no BBB, e finalmente conseguiu entrar convidada, ao lado do filho, Camarote. Esse cara que se envolveu em tantas histórias aí dentro, que vive o romance da edição, mas que é, acima de tudo, o filhão que carrega a mãe nos braços, que faz massagem nos pés, que chama de Vilmoca.

Essa mulher de 68 anos que se viu criança aí dentro, orgulhosa de si própria porque nunca recuou. Ela não recua diante de nada. Esses dois estão carregando dois terços do sofrimento do Paredão. Vão sofrer igual, saindo ou vendo o outro sair.

As outras duplas também sofreriam assim, mas mãe e filho é diferente, né? O único resultado feliz para essa dupla seria a Eliminação da Vitória. E que significado teria a saída dela hoje, na semana seguinte à saída da dupla dela, o Mateus, fazendo fila, um atrás do outro?

Seriam eliminações conectadas, correlacionadas, ou a mais pura coincidência agindo sobre o BBB? O que faltou para a Vitória? Faltou a Vitória como dupla do Mateus? Ou faltou a Vitória como Vitória Strada, superando a insegurança com a mesma confiança da atriz que conseguiu tanto sucesso? A obstinação de uma artista tão dedicada que chega a anotar as roupas que usa a cada cena, mesmo tento continuísta na novela, não é?

Eu falei da Vitória atriz, tem mais uma peculiaridade neste Paredão: dois protagonistas de novela juntos. Poderiam estar numa novela de época e estão se enfrentando na berlinda. Acostumados a receber roteiros maravilhosos, aqui viveram uma experiência diferente.

A atriz, o ator e a mãe, de repente, receberam roteiros que não queriam receber. Os três, por decisões que tomaram na hora de votar, foram colocados em papéis que eles prefeririam recusar.

Não era a Maria Vitória, de Tempo de Amar. Não era o Orlando Gouveia, de Amor Perfeito. Não era qualquer personagem que povoasse os sonhos da Vilma. Eles foram lançados ao protagonismo sem pedir. De repente, eram o assunto principal da casa.

Alguns estavam dizendo que vocês eram vilões. Outros, e vocês mesmos, garantindo que estavam do lado certo da história. E quem está certo, afinal? Na novela, isso é bem definido. No BBB, vocês vão dando seus textos sem saber como está andando esse enredo. Quem decide é quem está assistindo a essa novela.

E, cá entre nós, nem novela, nem BBB e nem a vida é maniqueísta assim, como numa história infantil. Todo mundo tem seu momento de herói e seu momento de vilão. A vocês, só resta acreditar nos seus instintos e aceitar o protagonismo.

Dá trabalho, né? Dá trabalho ser protagonista, o protagonista tem muito mais falas para decorar, muito mais trabalho para fazer, vai receber muito mais críticas... vai sofrer pressão. O figurante não passa esses perrengues, não sofre assim.

Mas figurante não ganha Oscar. Figurante, para sair, para ser cortado do filme é assim, oh. No fim, a gente sabe o quanto você que está saindo hoje é uma pessoa especial. Não preciso ficar enumerando as suas qualidades, porque as pessoas sabem. E aqui fora tem um monte de gente torcendo por você.

Não é o que vocês trazem de fora que garante o sucesso no BBB, é o que vocês fazem aí dentro. Podem ter certeza. Eu concluo dizendo o seguinte: no BBB, você vai conhecer, agora, a derrota. Mas na estrada do sucesso, a sua vitória é certa. Quem sai hoje é você, Diogo".