BBB 25: Eva vence a prova do anjo; veja como foi a disputa

Neste sábado, 8, aconteceu a primeira Prova do Anjo do BBB 25 individual e Eva foi a vencedora.

Além de ganhar imunidade, ela também poderá imunizar outro brother ou sister na formação de Paredão — que será no próximo domingo, 9 —, e receberá o almoço do anjo e recados de seus familiares.

Essa foi a quarta prova do anjo do programa. Ainda será indicado as duas pessoas que ficarão no castigo do monstro.

Como foi a prova do anjo?

A prova do anjo desta semana foi patrocina pela marca Rexona. Foi realizado um sorteio e apenas 10 participantes participaram: Guilherme, Vinícius, Vilma, Daniele Hypolito, Thamiris, Mateus, Diego Hypolito, Aline, Camilla e Eva.

Os participantes tiveram que passar por 3 salas repletas de teias de lasers. Em cada sala, precisavam encontrar um cartão, que libera a entrada para o próximo ambiente.

O desafio era não encostar no laser. A cada toque no laser, 10 segundos eram acrescentados ao tempo final do participante. Eva venceu a prova, após duas horas de disputa.