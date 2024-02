Mesmo "cancelada" no BBB 24, Wanessa surge em música lançada por WD

Já virou uma estratégia comum entre os famosos do "Big Brother Brasil" lançar algo durante o confinamento, aproveitando o destaque nas redes sociais e na tela da Globo. Desta vez, a artista que se arriscou a soltar música sem saber qual seria o feedback do público foi Wanessa Camargo.

Nesta quarta-feira, 31, o músico WD lançou a música "Quem é Você", com participação da cantora. A obra, que precede o álbum "Magnético", chega acompanhada de um clipe gravado antes do "BBB 24", no Palácio dos Azulejos, um casarão histórico que abriga o Museu da Imagem e do Som de Campinas.

Em 2021 o cantor Rodolffo, da dupla sertaneja com Israel, usou da exposição gerada pelo reality show para lançar o single "Batom de Cereja". Segundo a própria Rede Globo, a edição foi a mais assistida da história do programa, com cerca de 163 milhões de telespectadores. Isso fez com que a canção atingisse o primeiro lugar das mais ouvidas no Spotify Brasil, conquistando o 95º lugar na Billboard 200 Global em março de 2021. Naquele ano, o videoclipe da musica foi o mais assistido e hoje acumula 444 milhões de visualizações.

Mas WD afirma à EXAME que não se tratou disso com sua música "Quem É Você". Na época da gravação do clipe nem a filha de Zezé Di Camargo sabia que em breve estaria dentro do "BBB 24". O lançamento foi preparado em novembro e a data do lançamento havia sido marcada para dia 18 de janeiro. "Foi quando ela disse que não poderia estar presente no lançamento porque faria uma viagem sem data para voltar. Então postergamos para o dia 31, na esperança que ela já tivesse aqui", conta o artista.

No dia 8 de janeiro, WD se chocou ao ver que sua amiga pessoal e parceira de trabalho estava na casa mais vigiada do Brasil. "Ficamos felizes, claro. Uma artista com toda essa projeção neste momento me escolher, isso demonstra muita admiração dela ao meu trabalho", afirma.

Lidar com um lançamento em meio ao cancelamento

Na última publicação de WD no Instagram, muitos fãs pediram para que ele não lançasse a música agora. Isso porque algumas atitudes de Wanessa dentro do 'BBB 24' estão sendo questionadas -- e há quem diga que a cantora já está cancelada aqui fora. Acontece que, dentro da casa, a cantora acabou não se dando bem com Davi, um dos favoritos do público, além de não movimentar muito o jogo, frustrando as expectativas do público.

Mas isso não abala o cantor, que não pensou duas vezes em realizar o lançamento mesmo em meio às polêmicas. "Não estou fazendo música com a Wanessa porque ela está no 'Big Brother', estou fazendo música com ela por causa da história e da música dela. O que me conecta a ela é a arte e amizade que temos", diz.

A canção é definida como um pop afrolatino, composto por WD em colaboração com Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Stefan Baby, que busca capturar a essência de duas gerações do pop nacional. Dirigido por WD e Pedro Goto, o videoclipe foi gravado em novembro do ano passado em Campinas, cidade natal do cantor. Assista ao clipe de "Quem é Você":

Quem é WD?

WD ficou nacionalmente conhecido no final de 2021, ao participar da 10ª temporada do "The Voice Brasil", no time de IZA. Na época, o artista conquistou o primeiro lugar no no Spotify Virals com sua música autoral "Eu Sou”, que foi apresentada durante as audições às cegas do programa.

Em abril de 2022, WD assinou contrato com a Universal Music, companhia pela qual lançou o seu primeiro EP, em dezembro daquele ano. No segundo semestre de 2023, o artista lançou dois singles, "Toque de Veludo" e "Carta Aberta". Seu álbum próximo álbum tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2024. Além de Wanessa Camargo, Negra Li e Jojo Todynho também já fizeram parcerias com o artista, que sonha um dia em cantar com Ludmilla.