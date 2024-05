Evento da Arezzo&Co apresenta novidades da moda para 2025 e reúne ajuda para o RS 

Começou, na última terça-feira (14), a 3ª edição do Pulsar, evento da Arezzo&Co.

Até a próxima sexta (17), o pavilhão da Bienal, em São Paulo será palco para apresentação das principais tendências de moda e novas coleções para o Verão 2025.

Durante o evento, cerca de 1,9 mil franqueados e clientes multimarcas de todo o Brasil estarão reunidos para conferir os desfiles das marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Vicenza, Hering e Brizza.

“Nesta 3ª edição, vamos criar um espaço colaborativo para gerar conversas e ampliar a conexão do nosso ecossistema”, diz Luciana Wodzik, CEO da unidade de negócios de calçados e acessórios da Arezzo&Co.

Os participantes poderão acompanhar conversas com a participação de grandes nomes, como Karla Marques, vice-presidente da Cimed e Daniela Cachich, presidente de Beyond Co na Ambev América do Sul.

Ajuda ao Rio Grande do Sul

Nesta edição, a Arezzo&Co também anuncia o “Próximos Passos RS”, fundo de assistência liderado pela companhia, ao lado das associações Abicalçados, Assintecal e CICB.

O objetivo é levantar recursos para promover o apoio à comunidade afetada e a reestruturação da indústria na região.

O Pulsar contará com pontos de coleta para a arrecadação de itens de necessidade básica ao longo dos 4 dias de evento.

