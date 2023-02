BBB 23: qual horário da Prova do Anjo deste sábado, 11 de fevereiro

O Big Brother Brasil 23 vai conhecer na tarde deste sábado, 11, o anjo da semana. Na quinta-feira, Gustavo venceu a prova do líder e Key Alves conseguiu o poder Curinga.

De acordo com a dinâmica da semana, a prova será em dupla. Da dupla vencedora, apenas um será o anjo, com direito de imunizar um aliado no domingo, e ganhará um carro. O outro participante ganhará uma imunidade. A regra somente não será válida se a dupla do anjo for Bruno, que já está emparedado.

Que horas começa a prova do anjo de hoje?

A prova do Anjo não tem um horário determinado para acontecer. No site oficial do Big Brother Brasil, o programa informa que a dinâmica irá ocorrer à tarde. Normalmente a prova acontece entre 12h e 15h.

Como assistir a prova do anjo ao vivo?

A prova do anjo é transmitida ao vivo para assinantes do Globoplay.

Paredão desta semana (10/02)

O Paredão desta semana será quádruplo e o Poder Coringa, ainda não arrematado por ninguém, será o de indicar alguém sem direito ao Bate-Volta.

A Prova do Anjo será em dupla e eles deverão escolher qual dos dois ficará imunizado. O outro ganha um carro.

As indicações do Líder, do Poder Coringa e os dois mais votados pela casa vão formar o Paredão ao lado de Bruno Gaga. Um deles vai se salvar na Prova Bate-Volta.