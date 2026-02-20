Bad Bunny no Brasil: veja possível setlist dos shows

Bad Bunny: veja a possível setlist do show do artista (Dia Dipasupil / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07h57.
O cantor Bad Bunny se apresenta no Brasil a partir desta sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo.
As apresentações acontecem no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro, e têm duração de duas horas e é dividido em três atos.
No repertório, o artista apresenta faixas como “CALLAITA”, “WELTiTA”, “BAILE INoLVIDABLE” e “NUEVAYoL”.
Também integram o setlist músicas como “La Romana”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “No Me Conoce (Remix)”, “Bichiyal”, “Yo Perreo Sola”, “Diles” e “MONACO”.Quem é Bad Bunny, cantor latino que venceu Grammy de 'Álbum do Ano'
A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo.
O repertório inclui: