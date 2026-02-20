Pop

Bad Bunny no Brasil: veja possível setlist dos shows

Artista se apresenta em São Paulo pela turnê de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, álbum vencedor do Grammy

Bad Bunny: veja a possível setlist do show do artista (Dia Dipasupil / Equipe/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07h57.

O cantor Bad Bunny se apresenta no Brasil a partir desta sexta-feira, 20, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, em São Paulo.

As apresentações acontecem no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro, e têm duração de duas horas e é dividido em três atos.

No repertório, o artista apresenta faixas como “CALLAITA”, “WELTiTA”, “BAILE INoLVIDABLE” e “NUEVAYoL”.

Também integram o setlist músicas como “La Romana”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “No Me Conoce (Remix)”, “Bichiyal”, “Yo Perreo Sola”, “Diles” e “MONACO”.

Quem é Bad Bunny, cantor latino que venceu Grammy de 'Álbum do Ano'

A turnê prevê 56 datas em estádios no mundo todo.

Setlist da turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

O repertório inclui:

  1. “LA MuDANZA”
  2. “Callaíta”
  3. “PIToRRO DE COCO”
  4. “WELTiTA”
  5. “TURiSTA”
  6. “BAILE INoLVIDABLE”
  7. “NUEVAYoL”
  8. “VeLDÁ”
  9. “Tití me preguntó”
  10. “Neverita”
  11. “Si veo a tu mamá”
  12. “La romana”
  13. “VOY A LLeVARTE PA PR”
  14. “Me porto bonito”
  15. “No me conoce”
  16. “Bichiyal”
  17. “Yo perreo sola”
  18. “Efecto”
  19. “Safaera”
  20. “Diles”
  21. “MONACO”
  22. “CAFé CON RON”
  23. “Ábreme paso”
  24. “Ojitos lindos”
  25. “La canción”
  26. “KLOuFRENS”
  27. “DÁKITI”
  28. “El apagón”
  29. “DtMF”
  30. “EoO”
