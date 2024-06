Avós desaparecem com netos por dois dias durante férias dos pais

Durante as férias de um casal para celebrar o aniversário de casamento, os pais do marido desapareceram com os netos por dois dias. Desde então, o casal decidiu nunca mais deixar os filhos aos cuidados dos avós. A situação ocorreu nos Estados Unidos antes da popularização dos celulares, o que aumentou a angústia dos pais. A história é de Rebecca Deurlein, jornalista americana, que escreveu a história para a Business Insider.

O casal mantinha a tradição de viajar todos os anos para comemorar o aniversário de casamento. Durante essas viagens, os filhos ficavam sob os cuidados dos avós, alternando entre os maternos e paternos, que tinham estilos de cuidado bastante distintos. Enquanto os pais da esposa seguiam rigorosamente as regras impostas por Rebecca e seu marido, os sogros dela agiam conforme achavam melhor.

Divergência

Os pais do marido acreditavam que, já que seus próprios filhos cresceram bem, poderiam adotar as mesmas práticas. Atitudes como vestir a neta de 5 anos com vestidos antigos e alimentar o neto de 3 anos com açúcar eram comuns, mas consideradas inofensivas. No entanto, algumas ações eram vistas como desrespeitosas, gerando preocupação.

Mesmo com receios, Rebecca aceitava deixar os filhos com os sogros por respeito ao marido, que confiava nos pais para garantir a segurança das crianças. A situação mudou drasticamente durante uma viagem do casal para Cancún, no México.

Dias de preocupação

Após um dia perfeito de sol e snorkel, o casal tentou ligar para casa para falar com os filhos, mas ninguém atendeu. Inicialmente, pensaram que todos estavam brincando fora de casa. No entanto, as tentativas de contato continuaram sem sucesso, e a preocupação aumentou.

Os sogros tinham o número do hotel, mas não retornaram as ligações, o que deixou o casal alarmado. No terceiro dia, desesperados, decidiram ligar para a casa dos pais do marido em Pittsburgh. Para surpresa da esposa, o sogro estava do outro lado da linha, revelando que estavam todos em Pittsburgh, a mais de 500 km de distância de sua casa em Roanoke, Virgínia.

Os sogros haviam viajado 500 km, cerca de 6 horas de carro, com os netos um dia após chegarem em Roanoke, na Virginia. Alegaram que a avó estava com problemas oculares e preferiu consultar seu médico habitual, sem considerar a estabilidade das crianças ou a necessidade de informar os pais sobre a mudança de planos.

A decisão dos sogros de viajar com as crianças sem avisar foi a gota d'água para o casal. Desde então, as visitas às crianças continuaram, mas os sogros nunca mais ficaram responsáveis pelo cuidado dos netos.