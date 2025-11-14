Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na Netflix, estreia a série O Caso Eloá: Refém ao Vivo, que relembra o crime que parou o Brasil em 2008. Nele, a jovem Eloá, de 15 anos, foi mantida por dias em cativeiro e foi assassinada pelo ex-namorado, de 22 anos. O documentário reconstrói o caso a partir de depoimentos inéditos e um acesso ao diário da vítima.

Já na Mubi chega um clássico do cinema dos anos 1980, Jogos de Guerra, uma ousada mistura de paranoia apocalíptica e aventura familiar à la Spielberg. O filme nuclear de John Badham apresentou ao público o tema da invasão de computadores (e Matthew Broderick!), com uma abordagem acessível ao gênero.

Confira os melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana:

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada - HBO Max

Na onda do true crime brasileiro, chega a nova produção de Andrucha Waddington sobre a socialite Ângela Diniz, morta pelo então companheiro Doca Street na Praia dos Ossos, em 1976. Estrelada por Marjorie Estiano, Emílio Santas, Thiago Lacerda e Antônio Fagundes, a série recria a história de Diniz antes do crime e explora a visão da sociedade na época para uma mulher que vivia livremente.

A série terá, ao todo, seis episódios.

Jogos de Guerra - Mubi

Uma ousada mistura de paranoia apocalíptica e aventura familiar à la Spielberg, o filme nuclear de John Badham apresentou ao público o tema da invasão de computadores (e Matthew Broderick!). Com uma abordagem acessível ao gênero e inteligentemente satírico, é um clássico da Guerra Fria.

Caso Eloá: Refém ao Vivo - Netflix

Quase 20 anos após o caso emblemático da morte da jovem Eloá, a Netflix chega com um novo documentário para reconstruir o crime que parou o Brasil em 2008. A adolescente foi mantida em cárcere privado no apartamento em que morava com a família, em Santo André (São Paulo), e foi baleada na cabeça pelo ex-namorado, na época com 22 anos.

One to One: John & Yoko - HBO Max

O documentário mostra um olhar amplo e revelador sobre a vida de John Lennon e Yoko Ono em Greenwich Village no início dos anos 1970. Além de se aprofundar na vida do casal, o filme traz imagens recentemente restauradas do único show completo de John e Yoko.

Palm Royale - Apple TV

A segunda temporada de Palm Royale chegou à Apple TV nesta semana. A série de comédia conta a história de Maxine Simmons, uma mulher ambiciosa que faz de tudo para entrar para a exclusiva, elegante e traiçoeira alta sociedade de Palm Beach, em 1969. É estrelada por Kristen Wiig e Laura Dern, e foi criada por Abe Sylvia.

Para ver no cinema: Sombras no Deserto

Quem prefere trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, entrou em cartaz nesta semana o filme Sombras no Deserto, estrelado por Nicolas Cage. No Egito antigo, uma família vive escondida para escapar de um passado proibido. O Carpinteiro (Nicolas Cage), sua esposa (FKA twigs) e o Menino (Noah Jupe) sobrevivem entre a fé e o medo de serem encontrados, até que uma presença sombria desperta no garoto dúvidas profundas e poderes inexplicáveis, dando início a um confronto entre o sagrado e o desconhecido.