"Avatar: A Lenda de Aang" pode ganhar nova sequência produzida em parceria com a Paramount

Os fãs de Avatar: A Lenda de Aang estão felizes nesta sexta-feira, 23, pois existem rumores sobre a produção de uma terceira animação para a franquia.

A sequência estaria sendo produzida pela Avatar Studios em parceria com a Paramount, e deve trazer um novo 'avatar', dessa vez originalmente nascido na Tribo da Terra. O rumor foi publicado no Twitter de um veículo de notícias voltadas para o universo da animação e já conta com mais de 260 mil curtidas.

BREAKING: It's happening. An original animated series following the next earth Avatar in the cycle after Aang and Korra is coming in 2025 from Paramount and Avatar Studios. All the info: https://t.co/szlm5I13TM pic.twitter.com/07UHXNziuf — Avatar News (@AvatarNews_) December 23, 2022

O número de interações com a publicação é importante para mostrar o tamanho da comunidade que existe em volta da franquia, que apesar de ter sido lançada em 2005, continua sendo citada nas redes sociais até os dias de hoje.

Se o vazamento estiver correto, a futura animação poderá ser assistida na Paramount+, streaming oficial da Paramount, e será lançada em 2025, mesmo ano em que acontece a estreia da primeira animação em longa-metragem sobre o universo da A Lenda de Aang.

Vale lembrar que, além das estreias que acontecerão em 2025, Avatar terá uma série em live-action em parceria com a Netflix, que já está em produção e tem previsão de lançamento para 2023.

O que é Avatar: A Lenda de Aang?

Quando o nome Avatar é citado, muitas pessoas lembram da série de filmes das "pessoas azuis" de James Cameron, porém, existe outra franquia com o mesmo nome que conquistou os fãs no passado e continua atraindo novos fãs até hoje: as animações do universo de Avatar: A Lenda de Aang, criada pela emissora de televisão americana Nickelodeon.

A História de Avatar

No mundo da animação, existem quatro nações, uma para cara elemento da natureza: água, terra, fogo e ar. Alguns cidadãos de todo o mundo dominam os elementos de suas respectivas nações.

Existe paz e diplomacia entre todas os países, mas tudo isso muda quando o líder da Nação do Fogo, que é extremamente ambicioso, decide iniciar uma guerra para conquistar os outros países e acaba trazendo a desordem para o mundo.

É então que o espectador conhece Aang, um jovem monge da Tribo do Ar e que é o Avatar. No universo da animação, avatar é uma pessoa que consegue dominar todos os quatro elementos de todas as nações e que tem a responsabilidade de trazer equilíbrio para o mundo.

A aventura — que é contada em três temporadas — começa e Aang juntamente de seus amigos fazem de tudo para trazer a paz ao mundo mais uma vez.

Avatar: A Lenda de Aang foi premiado com um Primetime Emmy em 2007, possui notas altas em sites como IMDB e Rotten Tomatoes e continua relevante nas redes sociais até hoje, 15 anos após o seu término.

Apesar de ser voltada para o público infantil, a animação é muito apreciada por adultos, uma vez que ela traz reflexões profundas sobre a vida e sobre tópicos importantes do dia a dia, tornando-a ideal para todas as idades.

Além da animação original, Avatar também ganhou uma segunda animação, intitulada Avatar: A Lenda de Korra, uma continuação da história com a reencarnação do novo avatar. A trama também conta com um filme live-action, O Último Mestre do Ar, lançado em 2010.

