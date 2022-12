Perdeu tudo depois da Copa? Sósia do Mbappé em ônibus no Brasil vira meme e viraliza nas redes

Um meme sobre a possibilidade do atacante Kylian Mbappé estar no Brasil depois da derrota da França para a Argentina viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O motivo foi uma foto do segurança Carlos Passos, considerado parecido com o jogador do PSG.

O vídeo mostra o segurança no ônibus e a pessoa que gravou dizendo: "Peguei o mesmo ônibus que o Mbappé". A filmagem rapidamente viralizou e teve milhões de reproduções. Em entrevista ao portal G1, Carlos contou que estava indo trabalhar e não percebeu quando foi filmado. Ele descobriu a publicação através da namorada e ficou surpreso com a repercussão.

Perdeu tudo! Mbappé é visto triste voltando da Copa de ônibus pic.twitter.com/2Gq320ccmp — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 19, 2022

Carlos tem 34 anos, nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas mora em Curitiba há dois anos. Ele é flamenguista e revelou gostar muito de futebol e acompanhar a carreira de Mbappé. Ele contou que a semelhança com o craque começou a chamar a atenção durante o Mundial de 2018, competição que a França foi campeã.

"Desde moleque eu sempre joguei futebol. Venho acompanhando o trabalho dele, gosto muito. Como jogador, eu acho ele brilhante. Ele está para despontar junto com o Messi, um dos melhores da atualidade. Se continuar jogando assim, não tem para ninguém", afirma Passos ao G1.

Mbappe perdeu tudo agora ele tá trabalhando das 5 da manhã pegar o ônibus pra vender na praia pic.twitter.com/ZtrKRy5xsz — WILL (@mundodenurbix) December 19, 2022

Carlos afirma que é confundido com o atacante francês frequentemente enquanto trabalha. Ele lembrou de uma situação quando fazia a segurança dos jogadores do Palmeiras e da banda Angra. "Eu recebi a banda Angra para fazer a segurança deles. Teve uma hora que o vocalista me chamou e disse: 'Pô Carlos, tu está mais famoso que a gente. Está dando mais autógrafo que a gente aqui que é a banda'. Eu achei engraçado", conta.

🚨GRAVE🚨 mbappe é visto chateado em ônibus na região de belford roxo pic.twitter.com/CjgD04Ajo8 — 𝖋𝖗𝖆𝖓𝖈𝖔 ◤✠◢ (@matheusdadz) December 19, 2022

Durante a Copa do Mundo, o verdadeiro Mbappé foi um dos melhores jogadores da competição. O francês marcou oito gols, sendo três na final, e foi o artilheiro da competição. O atacante foi um dos mais abatidos após a derrota para a Argentina nos pênaltis. Na última quarta-feira, 21, o jogador voltou aos treinos do PSG.

Segundo a imprensa europeia, o retorno rápido surpreendeu. Esperava-se que o atacante aproveitasse um curto período de folga por conta do Mundial, como é de praxe com atletas que disputam o torneio até suas fases finais e se desgastam mais fisicamente e mentalmente.