Autópsia mostra que Robin Williams não tinha Parkinson; ator faleceu há 10 anos

Em 2021, Zachary falou sobre a doença do pai e o erro de diagnóstico médico no podcast The Genius Life, de Max Lugavere. "O que ele estava vivenciando não era nada parecido com o que muitos pacientes de Parkinson vivenciam. Acho que foi muito difícil para ele ”, lembrou. “Havia um problema de concentração que o frustrava, havia problemas relacionados com a forma como ele se sentia e também do ponto de vista neurológico, ele não se sentia muito bem. Fiquei muito desconfortável”, continuou, garantindo que as informações incorretas dos médicos poderiam ter "agravado a situação".