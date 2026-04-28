Austríaco se declara culpado por planejar ataque a show de Taylor Swift

Um austríaco de 21 anos declarou-se culpado nesta terça-feira, 28, durante julgamento na Áustria, por planejar um ataque jihadista em um show de Taylor Swift, previsto para ocorrer em Viena, em agosto de 2024. O acusado, identificado como Beran A, admitiu ligação com organização terrorista.

Outro réu no processo, Arda K, também de 21 anos, responde por participação em uma célula do Estado Islâmico. Ambos são investigados por planejar ataques em cidades como Istambul e Dubai, além de Meca, na Arábia Saudita. Beran A negou envolvimento específico em ações relacionadas à cidade saudita.

Beran foi detido após alerta da CIA, pouco antes da apresentação na capital austríaca. Segundo o procurador-geral do estado, em audiência no tribunal de Wiener Neustadt, a polícia encontrou um artefato explosivo em estágio avançado durante buscas na residência do acusado.

Entenda o caso

O show de Taylor Swift, que poderia reunir cerca de 200 mil pessoas, foi cancelado após a identificação da ameaça. De acordo com a promotoria de Viena, o planejamento do ataque teve início em 21 de julho de 2024, e a prisão ocorreu em 7 de agosto, um dia antes da primeira apresentação.

Os dois acusados, que eram adolescentes à época dos fatos, podem enfrentar penas de até 20 anos de prisão caso sejam condenados. O julgamento deve seguir até o fim de maio. Há precedente recente na Alemanha, onde um adolescente recebeu sentença de 18 meses de detenção por envolvimento na preparação do mesmo plano.

Na ocasião, a artista comentou o cancelamento em redes sociais. "Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador. Mas também fiquei muito grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos de luto por shows e não por vidas."