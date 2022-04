Aula para ser BBB? Arthur Aguiar dará curso para futuros participantes

Mulher de Arthur Aguiar, a ex-BBB Maíra Cardi abriu uma empresa especializada no treinamento de pessoas interessadas em participar de reality shows. A ideia é aproveitar o sucesso de seu marido na atual edição do "Big Brother Brasil".

O curso de formação — com aulas de oratória, gestão de crise e estratégias de marketing — será dado por Arthur Aguiar. O ator ganhou notoriedade no BBB 22 pela facilidade em apresentar argumentos bem articulados em momentos-chave do programa.

Maíra Cardi, que hoje trabalha com palestras sobre saúde e bem-estar — algo que ela classifica como

"life coach" —, diz que se surpreende com o comportamento tranquilo e estrategista do marido no reality show. O ator foi escolhido pelo público a ocupar o Quarto Secreto no programa, com direito a poderes e regalias, após a realização de um paredão falso.

"Arthur acordou (no Quarto Secreto), conversou com o público, explicou tudo na cabeça dele, como ele vai agir e não vai agir (quando voltar para a casa). Sensacional como ele joga impecavelmente. Ele honra a chance que teve de estar ali como jogador", elogiou a influenciadora digital, em relato publicado no Instagram. "Em dez dias ali dentro sozinho, ele ia trazer enredo pra gente, de tanto que o bichinho é bom. Estou orgulhosa", acrescentou.

A informação sobre o curso de formação para BBBs foi divulgada pelo portal Metrópoles. De acordo com a publicação, Maíra informou que já tem uma metodologia pronta. E acrescentou que a empresa vai reaproveitar toda a equipe de administradores de Aguiar.