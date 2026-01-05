Pop

Atum de R$ 17,7 milhões: japonês bate recorde em leilão

O peixe de 243kg foi vendido por preço recorde em Tóquio ao 'Rei do Atum'

'Rei do Atum': o empresário Kiyoshi Kimura quebrou seu próprio recorde no leilão de peixes do Ano Novo em Tóquio

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11h32.

Um atum-rabilho de 243kg foi a grande estrela do tradicional leilão de Ano Novo do mercado de peixes Toyosu, em Tóquio, no Japão.

Vendido por 510 milhões de yenes (R$ 17,7 milhões) nesta segunda-feira, 5, o lance que arrematou o peixe foi o do empresário Kiyoshi Kimura. O valor foi o mais alto pago na história do leilão.

Em entrevista à agência de notícias Kyodo, o presidente da Kiyomura Corp disse que "o primeiro atum do ano traz boa sorte". A empresa administra a Sushi Zanmai, uma rede conhecida de restaurantes no Japão.

O 'Rei do Atum'

O valor pago por Kimura bateu recorde, mas sua fama como "Rei do Atum" já é conhecido por seus lances altos nos leilões de Ano Novo. Inclusive, o recorde anterior era dele mesmo.

Ele já foi recordista em 2012, quando pagou 56 milhões de yenes (R$ 1,95 milhões) por um atum-rabilho, em 2013, com o valor de 155 milhões de yenes (R$ 5,39 milhões), e em 2019, com a bagatela de  333,6 milhões de yenes (R$ 11,6 milhões).

Ele disse à AFP que a intenção não era pagar tão caro em 2026, e que ficou "surpreso com o preço". "Pensei que conseguiria ter pago menos, mas o preço explodiu rapidamente."

Logo após o leilão, o atum multimilionário foi preparado para os clientes de um dos restaurantes de Kimura.

Refeição após o leilão: Kiyoshi Kimura e cozinheiros de seu restaurante preparam o atum multimilionário em Tóquio. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) (Yuichi Yamazaki/AFP)

O leilão de Ano Novo

O primeiro leilão no mercado de Toyosu é tradicionalmente responsável por valores altíssimos de venda de peixes. Em 2025, o Grupo Onodera, também detentora de uma franquia de sushi, pagou 207 milhões de yenes (R$ 7,2 milhões).

A venda atrai vários turistas, que chegam ao mercado já antes do amanhecer, às 05h.

Acompanhe tudo sobre:PeixesJapão

