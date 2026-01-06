Terremoto de magnitude 6,2 atinge costa oeste do Japão; veja vídeos

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h48.
Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 07h49.
Um terremoto atingiu a costa oeste do Japão na madrugada desta terça-feira, 6. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o epicentro do abalo foi identificado na província oriental de Shimane, na região ocidental de Chugoku.
O tremor, de magnitude 6,2 na escala Richter, foi seguido por réplicas mais fracas, de magnitudes 4,5, 5,1 e 3,8, dispensando alerta de tsunami.
A concessionária de energia Chugoku Electric Power, que opera a Usina Nuclear de Shimane, disse que o abalo não impactou seu funcionamento e que continua normalmente com as operações.
Terremotos como o registrado nesta terça-feira são historicamente comuns no Japão. A nação está numa área sísmica muito ativa, conhecida como "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde ocorre a maior parte dos terremotos e erupções vulcânicas do mundo.
O Japão não é o único país localizado na região com atividades sísmicas intensas. A Indonésia e a Tailândia, por exemplo, também fazem parte da região. Em 2004, os países foram assolados com um grande tsunami, que deixou mais de 220 mil mortos. A tragédia foi considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o pior desastre natural já registrado.
Não há relatos de feridos ou estragos significativos. Pelas redes sociais, usuários divulgaram vídeos mostrando o momento do terremoto:
M6.3 Earthquake video in Hiroshima City, Japan Jan 6, 2026
MMI: VIII#earthquake #sismo #Terremoto #地震 #BREAKING #japanearthquake pic.twitter.com/LvG77pCWbe
— Earthquake Videos (@RodrigoNech561) January 6, 2026
So huge earthquake hit Japan.
"String earthquake early alert"
緊急地震速報(島根県、鳥取県)
地震大丈夫？ pic.twitter.com/gN8sY1qI38
— わらﾁｬﾝ@フォロバ100 (@_Warachan__) January 6, 2026