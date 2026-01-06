Terremoto de magnitude 6,2 atinge costa oeste do Japão; veja vídeos

Um terremoto atingiu a costa oeste do Japão na madrugada desta terça-feira, 6. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o epicentro do abalo foi identificado na província oriental de Shimane, na região ocidental de Chugoku.

O tremor, de magnitude 6,2 na escala Richter, foi seguido por réplicas mais fracas, de magnitudes 4,5, 5,1 e 3,8, dispensando alerta de tsunami.

A concessionária de energia Chugoku Electric Power, que opera a Usina Nuclear de Shimane, disse que o abalo não impactou seu funcionamento e que continua normalmente com as operações.

Terremotos como o registrado nesta terça-feira são historicamente comuns no Japão. A nação está numa área sísmica muito ativa, conhecida como "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde ocorre a maior parte dos terremotos e erupções vulcânicas do mundo.

O Japão não é o único país localizado na região com atividades sísmicas intensas. A Indonésia e a Tailândia, por exemplo, também fazem parte da região. Em 2004, os países foram assolados com um grande tsunami, que deixou mais de 220 mil mortos. A tragédia foi considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o pior desastre natural já registrado.

Não há relatos de feridos ou estragos significativos. Pelas redes sociais, usuários divulgaram vídeos mostrando o momento do terremoto: