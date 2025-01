Obama foi sozinho à posse de Trump e a internet tem uma suspeita: Jennifer Aniston

Faltar à cerimônia de posse de Donald Trump nesta segunda-feira, 20, poderia ter sido só mais um detalhe na vida de Michelle Obama, se o motivo de sua ausência não gerasse um rumor tão grande sobre seu casamento.

Nas últimas semanas, Michelle e Barack Obama foram um assunto latente nas redes sociais. Especula-se que o casamento entre os dois esteja chegando ao fim. E o motivo do divórcio seria uma suposta traição do ex-presidente dos Estados Unidos com a atriz Jennifer Aniston, famosa pelos trabalhos em "Friends" — que já desmentiu o caso ao vivo, durante uma entrevista.

A história toda começou no ano passado, quando um tabloide de entretenimento norte-americano publicou uma matéria, sem provas ou confirmações, afirmando que o casamento de Michelle e Barack acabaria em breve, já que estavam "vivendo vidas separadas" e o ex-presidente havia assumido um "caso sério" com a atriz.

O assunto tomou proporções tão grandes que Aniston se pronunciou em entrevista ao Jimmy Kimmel Live: "Isso é absolutamente falso. Não há nada de verdadeiro nisso. Eu me encontrei com Obama somente uma vez e conheço mais a Michelle do que ele". A única vez que Barack e Aniston foram vistos juntos foi em uma festa de gala, com estrelas de Hollywood, em 2007. Ocasião na qual os dois se conheceram.

Na mesma época, a ex-primeira dama também fez uma publicação no X (antigo Twitter) para comemorar os 32 anos de casamento. "Eu não poderia ter pedido um parceiro e amigo melhor para passar a vida [...] Obrigada por sempre me apoiar, estar ao meu lado e encontrar maneiras de me fazer sorrir. Eu te amo, Barack Obama".

1 /17 O presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden posam ao lado do presidente eleito Donald Trump e Melania Trump ao chegarem à Casa Branca em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025, antes de partirem para o Capitólio dos EUA, onde Trump será empossado como o 47º presidente dos EUA. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP) (O presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden posam ao lado do presidente eleito Donald Trump e Melania Trump ao chegarem à Casa Branca em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025, antes de partirem para o Capitólio dos EUA, onde Trump será empossado como o 47º presidente dos EUA. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP))

2 /17 Donald Trump chegando à Casa Branca recebido por Joe Biden (Donald Trump chegando à Casa Branca recebido por Joe Biden)

3 /17 Donald Trump e Melania Trump em cerimônia religiosa de posse (Donald Trump e Melania Trump em cerimônia religiosa de posse)

4 /17 Donald Trump e Melania Trump cerimônia religiosa de posse (Donald Trump e Melania Trump cerimônia religiosa de posse)

5 /17 O presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris se preparam para cumprimentar o presidente eleito Donald Trump na Casa Branca em Washington (O presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris se preparam para cumprimentar o presidente eleito Donald Trump na Casa Branca em Washington)

6 /17 Donald Trump ao lado de sua esposa no seu juramento (Donald Trump ao lado de sua esposa no seu juramento)

7 /17 JD Vance é empossado como vice-presidente pelo juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh enquanto Usha Vance segura a Bíblia durante a 60ª posse presidencial na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025. (Foto de Morry Gash / POOL / AFP) (JD Vance é empossado como vice-presidente pelo juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh enquanto Usha Vance segura a Bíblia durante a 60ª posse presidencial na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025)

8 /17 WASHINGTON, DC - 20 DE JANEIRO: (E-D) Priscilla Chan, Meta e CEO do Facebook Mark Zuckerberg, e Lauren Sánchez comparecem à posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na Rotunda do Capitólio dos EUA em 20 de janeiro de 2025 em Washington, DC. Donald Trump toma posse para seu segundo mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) (Priscilla Chan, Meta e CEO do Facebook Mark Zuckerberg, e Lauren Sánchez comparecem à posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na Rotunda do Capitólio dos EUA em 20 de janeiro de 2025 em Washington, DC)

9 /17 (E-D) O CEO do Google, Sundar Pichai, fala com o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, quando eles chegam para a cerimônia de posse antes de Donald Trump tomar posse como 47º presidente dos EUA na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025 (O CEO do Google, Sundar Pichai, fala com o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, quando eles chegam para a cerimônia de posse antes de Donald Trump tomar posse como 47º presidente dos EUA na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2025)

10 /17 Convidados, incluindo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Elon Musk, chegam antes da 60ª posse presidencial na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 (Convidados, incluindo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Elon Musk, chegam antes da 60ª posse presidencial na Rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025)

11 /17 Donald Trump em seu discurso de posse (Donald Trump em seu discurso de posse)

12 /17 Joe Biden aperta a mão de Donald Trump em sua posse (Joe Biden aperta a mão de Donald Trump em sua posse)

13 /17 Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse (Congresso dos EUA, decorado para a cerimônia de posse)

14 /17 Congresso dos EUA, em Washington, que terá frio severo no dia da posse (Congresso dos EUA, em Washington, que terá frio severo no dia da posse)

15 /17 O ex-presidente George W. Bush, a ex-primeira-dama Laura Bush e o ex-presidente Barack Obama chegam para a cerimônia de posse de Donald Trump (O ex-presidente George W. Bush, a ex-primeira-dama Laura Bush e o ex-presidente Barack Obama chegam para a cerimônia de posse de Donald Trump)

16 /17 George W. Bush chega para a cerimônia de posse de Donald Trump (George W. Bush chega para a cerimônia de posse de Donald Trump)

17/17 Donald Trump e Joe Biden no juramento de posse do presidente eleito (Donald Trump e Joe Biden no juramento de posse do presidente eleito)

Juntos ou separados?

Os rumores ganharam mais força no começo de janeiro deste ano, quando a ex-primeira dama não acompanhou o marido no velório de Jimmy Carter. A assessoria da diplomata justificou a ausência na ocasião à imprensa internacional e alegou Michelle estaria no Havaí em férias prolongadas. Ainda assim, uma nova notícia sobre o caso foi divulgada pela jornalista Jessica Reed Kraus, colunista do Substack, que afirmou ter recebido uma mensagem direta (DM) de uma fonte próxima ao casal.

"Numa reunião com amigos de Jennifer, o assunto affair surgiu e a Jennifer admitiu. Definitivamente, não é segredo entre os amigos mais próximos", disse a fonte. O divórcio será anunciado em breve e a conexão entre Obama e Aniston, conta a coluna, teria sido responsável por um empresário e amigo de ambos.

A assessoria de Michelle ainda não prestou esclarecimentos que justifiquem a ausência da diplomata na cerimônia de posse de Trump, mas os motivos são previsíveis: em entrevistas anteriores, a ex-primeira dama admitiu que sua presença no mesmo evento, em 2017, foi difícil. Chegou a dizer que chorou assim que deixou o local.

Nas redes sociais dos dois diplomatas, tudo parece normal. Em janeiro, Barack publicou uma foto dos dois juntos desejando feliz aniversário a Michelle, "a amor da minha vida".

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4 — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025

Casamento de longo prazo

O encontro entre Michelle e Barack Obama aconteceu em 1989, no escritório da renomada firma de advocacia Sidley Austin, em Chicago. Michelle Robinson, na época uma advogada bem-sucedida e mentora de novos talentos, foi designada para orientar Barack, um estagiário promissor que logo chamou a atenção dela não apenas pela inteligência, mas também pela "postura confiante e carismática" — palavras dela, escritas em sua autobiografia.

O primeiro encontro oficial dos dois foi em um almoço de trabalho, mas o relacionamento começou a florescer depois de um passeio ao ar livre e uma ida ao cinema para assistir "Faça a Coisa Certa", de Spike Lee. Os dois se casaram em 1992, em uma cerimônia cheia de simbolismo e amor. Desde então, construíram uma trajetória marcada por parcerias pessoais e profissionais, que culminou na liderança histórica de Barack como presidente dos Estados Unidos, sempre com Michelle ao seu lado como uma figura inspiradora e de força.

Jennifer Aniston, uma maiores estrelas de Hollywood, atualmente não é casada. A última relação oficial que teve foi com o ator e roteirista Justin Theroux. O casal se conheceu em 2011, durante as gravações do filme "Viajar é Preciso". Após alguns anos juntos, Jennifer e Justin se casaram em uma cerimônia discreta em 2015, realizada na mansão da atriz em Bel Air. Apesar de serem um dos casais mais celebrados do entretenimento, eles anunciaram a separação amigável em 2018.