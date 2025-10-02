Inteligência Artificial

Essa atriz é uma IA e seus colegas humanos não gostaram do seu novo projeto

Personagem artificial Tilly Norwood reabre debate sobre uso da tecnologia no cinema, mas executivos rejeitam ideia de substituição de atores reais

Imagem gerada por IA mostra Tilly Norwood, personagem digital criada pela empresa londrina Xicoia, apresentada como uma atriz aspirante nas redes sociais.

André Lopes
Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14h23.

 

Uma personagem gerada por computador chamada Tilly Norwood provocou um terremoto em Hollywood nesta semana ao se apresentar como uma atriz aspirante nas redes sociais e ser anunciada como próxima de assinar com uma agência de talentos.

A reação foi imediata: sindicatos, atores premiados e executivos de estúdios acusaram a iniciativa de explorar o trabalho de profissionais humanos sem autorização ou compensação. Tilly não é real — trata-se de uma mulher de cabelos castanhos criada por inteligência artificial, com vídeos encenando cenas de ação, comédia e vida cotidiana no Instagram.

A conta, administrada pela empresa londrina Xicoia, já reúne 44 mil seguidores. Em um post recente, a personagem declara: “Posso ser IA, mas estou sentindo emoções reais agora. Estou animada com o que vem por aí!”.

 

Com aparência realista, Tilly Norwood virou símbolo da polêmica sobre o uso de inteligência artificial na atuação e provocou reações de artistas de Hollywood

Mas o entusiasmo da criadora, a atriz e empreendedora Eline Van der Velden, foi recebido com indignação. Nomes como Emily Blunt, Whoopi Goldberg, Natasha Lyonne e Melissa Barrera reagiram publicamente à ideia de que agências passariam a representar avatares gerados por IA. “Leia o ambiente. Que nojo”, escreveu Barrera.

A SAG-AFTRA, principal sindicato de atores dos EUA, também respondeu com veemência: “Tilly Norwood não é uma atriz. É uma personagem gerada por um programa treinado com o trabalho de inúmeros profissionais — sem permissão ou compensação,” afirmou o sindicato em nota. Dois anos atrás, a entidade liderou uma greve de 118 dias justamente para obter garantias contratuais contra usos abusivos de IA.

Sean Astin, presidente da SAG-AFTRA, acusou publicamente o projeto de “manipular obras de atores reais para criar algo sem consentimento”. Segundo ele, “a desculpa de que se trata de uma criação original ignora o fato de que o material usado foi obtido de maneira imprópria”.

Tilly Norwood: nas redes, em que simula rotina de uma jovem atriz em Londres

De Londres a Hollywood: como nasceu Tilly Norwood

A responsável por Tilly é Eline Van der Velden, fundadora da Xicoia, um estúdio especializado em “talentos digitais”, e também da produtora de IA Particle6. Segundo reportagens internacionais, a empresa tem buscado parcerias com herdeiros de artistas e estrelas que queiram se ver rejuvenescidas em tela.

Durante um painel em Zurique, Van der Velden disse que planeja anunciar em breve qual agência irá representar sua criação. “Quando lançamos a Tilly, diziam que isso nunca aconteceria. Agora, tudo está mudando,” declarou. Em resposta à controvérsia, postou nas redes sociais que a personagem é “uma obra criativa, uma peça de arte” e comparou o uso de IA a técnicas como animação ou computação gráfica.

Apesar da tentativa de legitimar Tilly como atriz digital, executivos de Hollywood rechaçaram a proposta. “Estamos no negócio humano. Sempre estivemos no negócio humano,” afirmou Richard Weitz, copresidente da agência WME, uma das maiores do setor.

