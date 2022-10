Ator Daniel Craig recebe a mesma condecoração que James Bond

O ator britânico Daniel Craig, que interpretou James Bond nos cinemas durante 15 anos, recebeu nesta terça-feira, 18, a mesma condecoração que o agente 007, das mão da princesa Anne, irmã do rei Charles III.

Craig, que interpretou Bond em cinco filmes, de "Casino Royale" (2006) a "Sem Tempo para Morrer" (2021), foi nomeado membro da Ordem de São Miguel e São Jorge, uma rara honra que o escritor Ian Fleming havia concedido na ficção ao seu famoso agente secreto.

"Estávamos te esperando", tuitou a conta oficial da família real britânica, citando uma famosa frase da franquia de filmes. Junto a ela, uma fotografia mostrava um sorridente Craig se curvando à princesa Anne, durante uma cerimônia realizada no Castelo de Windsor, cerca de 40 km a leste de Londres.

O ator de 54 anos recebeu esta condecoração "em reconhecimento à sua contribuição excepcional ao cinema e ao teatro".

O mais famoso dos "agentes ao serviço de Sua Majestade, criado por Fleming em um primeiro romance de 1953, Bond tem um relacionamento de longa data com a família real.

Em 2012, por ocasião das Olimpíadas de Londres, a rainha Elizabeth II, então com 86 anos, gravou um vídeo bem-humorado com Craig. O ator, caracterizado como 007, ia procurá-la no Palácio de Buckingham para simular que saltavam juntos de paraquedas de um helicóptero sobre o estádio olímpico.

No ano passado, para a estreia de "Sem Tempo para Morrer", o último filme de Craig como o agente secreto, a Marinha Real fez dele um comandante honorário, o mesmo posto de seu personagem.

Permanece um mistério que ator será o próximo a interpretar James Bond, personagem que estreou nas telonas em 1962 pelo escocês Sean Connery, seguido por Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

