Morre Angela Lansbury, que deu voz a Mrs Potts (A Bela e a Fera), aos 96 anos

Uma das grandes estrelas britânicas famosas enfim deixou os palcos nesta terça-feira, 11. Angela Lansbury, de 96 anos, conhecida por estrelar a série "Assassinato por Escrito", participar de "O Retrato de Dorian Gray" e dublar personagens de "A Bela e a Fera" e "Anastasia", morreu de causas naturais enquanto dormia, segundo informações da NBC News.

"Os filhos da dama Angela Lansbury estão tristes por anunciar que sua mãe morreu pacificamente enquanto dormia em casa, em Los Angeles", afirmou a família em comunicado.

A atriz morreu cinco dias antes de completar 97 anos.

Quem é Angela Lansbury?

Natural de Londres, Lansbury teve uma carreira admirável no cinema, com uma coleção de indicações à grandes prêmios e, entretanto, sem nenhuma estatueta de fato na estante.

Entre 1984 e 1996, foi protagonista da série "Assassinato por Escrito", papel que rendeu à atriz 12 indicações ao Emmy Awards — embora ela não tenha vencido nenhuma delas.

Ao longo de sua trajetória, também foi indicada três vezes ao Oscar pelo papel em "À Meia Luz" (1944), "O Retrato de Dorian Gray" (1945) e "Sob o Domínio do Mal" (1962). Assim como nos Emmys, a atriz também não levou a estatueta de ouro e estanho para casa.

Em 2014, no entanto, a Academia reconheceu que o trabalho de Lansbury foi inspirador ao longo do século XX e a agraciou com um Oscar honorário por "criar alguns dos personagens mais memoráveis da história do cinema, inspirando gerações e gerações de atores".

Além desses filmes, ela também dublou a personagem Mrs. Potts (a mãe bule de chá) em "A Bela e a Fera" (1991), da Disney, e a imperatriz Marie em "Anastasia" (1997), da então 20th Century Fox, que hoje também pertence à gigante americana.

Carreira na Brodway

Ainda que o cinema não a tenha agraciado com muitos prêmios, o Teatro certamente foi uma parte considerável da vida de Lansbury. A atriz foi vencedora de cinco estatuetas do Tony, um dos mais importantes prêmios do teatro americano.

Na Brodway, estrelou grandes sucessos, como "Hotel Paradiso" (1957), "Gypsy: Uma Fábula Musical" (1975), "A Little Family Business" (1982) e "Sweeney Toddy: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" (1980).

Famosa por comédias e filmes infantis

Embora Lansbury não tenha ocupado muitos papeis de protagonismo, ela esteve presente em vários filmes de comédia e também infantis.

Foi apresentadora, por exemplo, do "Fantasia 2000" e também atuou em "O Retorno de Mary Poppins" (2018), "Os Pinguins do Papai" (2011) e "Nanny McPhee: A Babá Encantada" (2005), famosos pela comédia para crianças.

