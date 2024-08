Atleta morre afogado no primeiro dia do mundial de Crossfit nos EUA

Um competidor do campeonato mundial de CrossFit Games, em Forth Worth (Texas), faleceu nesta quinta-feira, 8, durante a prova de natação. A organização do torneio confirmou a morte e, por causa disso, cancelou o restante das competições previstas para o dia.

Os organizadores do CrossFit Games não divulgaram o nome do atleta, mas testemunhas presentes no local afirmam que se trata de um participante de nacionalidade sérvia. Mais tarde, alguns veículos de imprensa anunciaram que a vítima é Lazar Đukić, que estaria disputando a sua quarta edição do Cross Fit Games.

Lazar tinha 28 anos e era conhecido como um dos melhores colocados nas competições anteriores. Ele era um dos principais competidores europeus do crossfit.

Vídeos circulando nas redes sociais mostram o momento em que um nadador aparenta estar se afogando ao final da competição.

Em entrevista ao canal norte-americana CBS, o porta-voz do Corpo de Bombeiros local informou que um corpo foi retirado da área da prova cerca de uma hora após o término da competição.

Como funciona a prova?

Reconhecido como o campeonato mundial da modalidade, o CrossFit Games teve início nesta quinta-feira, 8. O evento, que reúne 40 homens e 40 mulheres qualificados através de seletivas prévias, estava programado para continuar até domingo, 11.

Neste ano, Lazar competia ao lado de seu irmão mais novo, Luka, de 25 anos, que conseguiu concluir a prova. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Luka é visto perguntando a outros atletas que já haviam saído da água sobre o paradeiro de Lazar, mas ninguém parecia ter informações sobre ele.

A prova, denominada "Lake Day", exigia que os competidores completassem, no menor tempo possível, uma corrida de 3,5 milhas (aproximadamente 5,6 km), seguida por um nado de 800 metros em um lago.