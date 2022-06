‘Até sua vó pode ser influencer com esta fórmula viral para redes sociais’

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

Se você tem conta em qualquer rede social, seja TikTok, Instagram, Youtube ou LinkedIn, é muito provável que você siga algum influenciador digital. Segundo a Nielsen, já existem mais de 500 mil deles no Brasil, espalhados pelos mais diversos nichos e plataformas. E acredite: eles estão faturando bastante.

Você nem precisa ser um fenômeno, como a ex-BBB Juliette ou a socialite Kylie Jenner, para conseguir tirar uma boa grana com as suas redes sociais. Influenciadores de menor porte podem ter um faturamento médio de R$ 10 mil por mês. Basta seguir as técnicas certas e entender o que está por trás desse jogo.

Para falar a verdade, as pessoas que mais ganham dinheiro com a internet não são necessariamente aquelas com maior carisma, beleza ou conhecimento sobre um determinado tema. E sim aquelas que compreenderam a dinâmica por trás das redes sociais e descobriram a “mágica” dos conteúdos virais, com alto potencial de engajamento.

E uma dessas pessoas é o especialista em influenciadores digitais Davi Louback.

Ele largou um emprego CLT em uma multinacional para virar TikToker; loucura?

É isso mesmo que você leu no título: Louback simplesmente largou seu emprego estável em uma multinacional e apostou todas as suas fichas nas redes sociais. Pode parecer coisa de louco, mas os resultados falam por si só: apenas dois anos depois dessa decisão, ele já fatura mais de R$ 10 mil por mês “só” postando no Instagram, TikTok e Youtube.

O que está por trás do sucesso do influencer? Ele desvendou o segredo por trás dos conteúdos virais e descobriu como usar os algoritmos das redes sociais a seu favor.

E, sinceramente, depois disso, não é exagero quando Louback diz: “eu posso transformar até a sua avó em uma influenciadora digital”.

Hoje, o influencer vive uma vida que é o sonho de muita gente: um trabalho que pode ser feito de qualquer lugar do mundo, criando conteúdos que são do seu interesse pessoal e ainda com vantagens, como convites para festas, jantares em restaurantes chiques e viagens.

Sem ter mais que passar 8 horas obrigatórias no escritório, tirar férias de apenas 30 dias por ano e depender da boa vontade do chefe para receber um aumento.

Para Louback, é simples: se ele quer ganhar dinheiro, ele pega o celular e faz uma sequência de stories.

Marketing de influência movimenta bilhões de dólares

Já não é mais novidade pra ninguém que ganhar dinheiro com redes sociais é algo factível. Mas muita gente não tem dimensão do tamanho e potencial desse mercado de influenciadores. Por trás das dancinhas e dos memes, tem muito dinheiro rolando solto. E você tem a chance de “abocanhar” parte desses ganhos.

Você não precisa acreditar só nas minhas palavras. Vamos aos números concretos:

15 bilhões de dólares . Essa é a previsão da Business Insider, um dos maiores portais especializados em negócios do mundo, para o valor do mercado de marketing de influência até o final de 2022;

600 mil reais . Esse é o valor que os influenciadores de maior porte faturam em campanhas publicitárias em suas mídias, segundo levantamento feito com agências;

800.000 de pessoas . Esse é o número aproximado de brasileiros que seguem ao menos um influencer em suas redes sociais, de acordo com o Ibope Inteligência.

Percebe como é vantajoso conseguir capturar nem que seja 0,1% desse mercado? Como dito anteriormente, você não precisa ser nenhum ex-BBB ou uma Kardashian. O próprio Louback era um desconhecido e hoje já fatura 5 dígitos mensais com redes sociais.

Mas vale o aviso: não é somente o número de seguidores em suas redes sociais que vai te fazer ganhar dinheiro. O “pulo do gato” está em conseguir transformar follow em dinheiro. É preciso que você aprenda a vender ‒ seja um infoproduto, um serviço ou um post publicitário para as marcas. E é possível fazer isso tendo as instruções certas, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área.

Em 30 dias, dá para ‘bombar’ nas redes sociais e começar a ganhar dinheiro?

Bom, eu não contei toda essa história e mostrei com dados concretos o potencial do marketing de influência para te deixar sozinho tentando descobrir qual o melhor jeito de ingressar nesse mercado, sem nenhum tipo de orientação.

Tenho também um convite para te fazer e, se você decidir aceitá-lo, esta pode ser a sua realidade daqui um mês:

12 mil seguidores reais (não robôs nem perfis fakes) em seus perfis;

Renda mensal de, pelo menos, R$ 10 mil com redes sociais.

Isso porque o especialista em marketing digital Davi Louback resolveu disponibilizar de forma completamente gratuita uma masterclass sobre a sua chamada “Fórmula Viral”, que nada mais é do que o conjunto de estratégias que ele usou para crescer sua base de seguidores nas redes sociais e monetizar sua audiência.

“Passei os últimos meses transformando pessoas próximas a mim em influenciadores digitais e colocando minha fórmula à prova de todas as maneiras possíveis”, explica Louback.

Sabe aquela história de transformar até mesmo sua avó em uma influencer? É nesta masterclass que Louback vai revelar as técnicas e macetes que ele desenvolveu para conseguir formar influenciadores digitais de sucesso.

A aula será disponibilizada gratuitamente no dia 27 de junho, às 19h, para todos que se cadastrarem nesta lista de interessados.

Você não perde nada em conhecer a Fórmula Viral criada pelo especialista. Se achar que não faz sentido para seus objetivos financeiros e profissionais, basta fechar a página. Mas sugiro que você pelo menos se dê essa chance de ganhar dinheiro usando as mídias que você já usa todos os dias para entretenimento:

