Astro de Hollywood faz 100 anos e dá dicas de longevidade

Dick Van Dyke completou 100 anos no último sábado, 13, e atribui a longevidade a hábitos simples mantidos ao longo da vida. De acordo com o Business Insider, o ator e comediante compartilhou três práticas centrais associadas à saúde física e mental. As recomendações envolvem atividade física regular, estímulo cognitivo e postura emocional. Para o artista, essas escolhas influenciaram sua qualidade de vida ao envelhecer.

Conhecido por papéis marcantes no cinema e na televisão, Van Dyke ganhou projeção nos anos 1960. Ele estrelou a série The Dick Van Dyke Show, vencedora de 15 prêmios Emmy. Também atuou em filmes como Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang. Ao longo da carreira, acumulou ainda um prêmio Tony. Mesmo após décadas de trabalho, segue ativo e lúcido.

Hábitos da longevidade

A primeira recomendação do ator envolve exercícios físicos frequentes. Van Dyke afirma que mantém uma rotina de treinos três vezes por semana. As atividades incluem musculação, alongamentos e sessões de ioga. Ele também costuma nadar e caminhar regularmente. Segundo o ator, o movimento constante ajudou a preservar mobilidade e disposição.

Outra prática destacada é manter o cérebro ativo. Van Dyke relata que estimula a mente com jogos de perguntas, leitura e música. O hábito de memorizar falas e canções acompanhou toda sua trajetória profissional. Mesmo aos 100 anos, ele segue aprendendo novos conteúdos. O ator afirma que esse estímulo contribui para a preservação cognitiva.

A terceira orientação está ligada à postura emocional diante do envelhecimento. Van Dyke afirma que optou por não se concentrar em perdas, frustrações ou limitações físicas. Em seu livro, ele relata a importância de evitar ressentimento e amargura.

Para o ator, aceitar o tempo sem desistir da vida foi determinante. Ele também destacou ter abandonado o consumo de álcool, decisão associada ao bem-estar mental.

Segundo Van Dyke, envelhecer exige adaptação, mas não isolamento. O ator defende uma relação ativa com o cotidiano. Ele afirma que enxergar a vida como experiência contínua ajuda a enfrentar mudanças.