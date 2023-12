As mortes que marcaram 2023: relembre as personalidades que morreram no ano

O ano de 2023 foi marcado pela ascensão da fama: o streaming e o cinema revelaram novos talentos e cresceram a carreira dos artistas já reconhecidos, assim como os megashows se popularizaram ainda mais cinco continentes, levando consigo uma legião de fãs. Mas o que foi alto em vida, também veio alto na morte: dezenas de grandes personalidades morreram em 2023 e tomaram a mídia com seus trabalhos e contribuições.

Entre artistas famosos, o mundo perdeu em 2023 Rita Lee, Tina Turner, o ator Matthew Perry, da série “Friends”, Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, Raquel Welch, estrela de Hollywood, e outros. Relembre as mortes mais emblemáticas do ano:

Busque ajuda

Se você pensa ou conhece alguém que pensa em se suicidar, ligue para o número 188, o CVV (Centro de Valorização da Vida). A ligação é gratuita é oferece apoio emocional e preventivo a quem precisa de ajuda. Também é possível acessar o site, que oferece ajuda por chatbox.

Rita Lee

A cantora Rita Lee, conhecida como a rainha do rock brasileiro, morreu no dia 8 de maio. Ela vinha lutando contra um câncer de pulmão desde 2021, que chegou a remissão em 2022. A morte foi anunciada nesta terça-feira, 9, no perfil oficial da cantora no Instagram. Ela tinha 75 anos e morreu em casa. Ela deixou o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

Um dos nomes mais importantes do rock nacional, Rita Lee era não somente cantora, como também atriz, escritora, ativista e multi-instrumentalista. Dona de alguns dos maiores hits atemporais do país, teve mais de 55 milhões de discos vendidos, o que a tornou a quarta artista mais bem-sucedida no Brasil no gênero do rock.

Zé Celso

Zé Celso, considerado um dos maiores dramaturgos do Brasil, morreu no dia 6 de julho, aos 86 anos, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ator, diretor e encenador, Zé ficou famoso por fundar o Teatro Oficina, na década de 60.

Zé estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde terça, após sofrer queimaduras durante um incêndio em seu apartamento no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo. Celso teve 53% do corpo queimado. O incêndio foi causado pelo aquecedor de sua casa, que caiu no solo e provocou o acidente. Além de Zé, outras três pessoas também ficaram feridas, porém com menor gravidade. O 36º DP (Vila Mariana) da Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

Tina Turner

Uma das cantoras mais icônicas dos Estados Unidos, Tina Turner morreu no dia 24 de maio, aos 83 anos de idade. Ao longo da carreira, ela foi dona de grandes sucessos como "What's Love Got to Do with It", "I Don't Wanna Lose You" e "We Don't Need Another Hero". A cantora morreu após lutar contra uma longa doença.

Tina Turner foi considerada por vários especialistas como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Até a data de sua morte, a artista colecionou nada mais nada menos que oito prêmios do Grammy. Para além dos palcos de música, também participou de filmes de sucesso, como "Mad Max 3 — Além da Cúpula do Trovão" (1985), "O Último Grande Herói" (1993) e "Cocksucker Blues" (1972). Fora as produções de fantasia e ficção científica, Turner também teve sua história de vida contada em quatro filmes: "Tina" (1993) e (2021), "Tina Turner Rio" (1988) e "Tina Turner — One Last Time" (2000).

Matthew Perry

O ator Matthew Perry, conhecido pela interpretação do Chandler de 'Friends', morreu no dia 28 de outubro, aos 54 anos. A causa da morte foi overdose por antidepressivos, seguida de afogamento em uma banheira.

O papel como Chandler Bing, na série de “Friends”, rendeu a ele uma indicação ao Emmy como melhor ator coadjuvante de comédia, em 2002. Em 2004, o artista venceu o Teen Choice Awars como ator favorito em série de comédia. Depois do destaque no seriado, o ator também interpretou o protagonista de Go On, Ryan King, e protagonizou o "Studio 60", outra sitcom de grande sucesso nos Estados Unidos.

Seu último trabalho foi no papel de Ted Kennedy para a minissérie “The Kennedys After Camelot”. Em 2022, ele também lançou uma autobiografia chamada 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' (Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível), no qual fala sobre sua luta contra as drogas.

Silvio Berlusconi

Em junho, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. O magnata, que liderou três governos italianos entre 1994 e 2011 e cujo partido Forza Italia é um parceiro minoritário na atual coalizão governista, sofria de leucemia há algum tempo. Ele estava internado para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde piorou. Berlusconi foi um dos políticos mais extravagantes da Itália, fazendo um retorno político em 2017, apesar de uma carreira manchada por escândalos sexuais, inúmeras alegações de corrupção e uma condenação por fraude fiscal.

Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro no dia 2 fevereiro, aos 73 anos de idade. Em 2019, elaa foi diagnosticada com um câncer de pulmão e metástase no cérebro. Ambos foram tratados com sucesso. O primeiro com imunoterapia e o segundo, cirurgicamente. Mas, segundo nota da Globo, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais em meados de 2022. O tratamento do tumor "deixou de fazer efeito nos últimos dias".

Jornalista, repórter e apresentadora, Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro na década de 40. Apesar de sempre ter tentado manter sua idade em segredo, acredita-se que ela nasceu em 1949 e faleceu aos 73 anos de idade. Filha de um alfaiate e uma dona de casa, a carioca sempre foi destaque nos estudos e diz ter aprendido três línguas durante a escola. Conciliou os estudos em Jornalismo na PUC-Rio com um trabalho de telefonista da Embratel.

Estreou como repórter da Globo em 1971 e, em 1986, integrou a equipe do Fantástico. Glória Maria foi a primeira repórter a entrar no ar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, em 1977. A jornalista é conhecida por suas viagens pelo mundo, tendo visitado mais de 100 países ao longo de sua vida em reportagens para a emissora. Ela entrevistou chefes de Estado e celebridades como Madonna e Michael Jackson.

Angus Cloud

No dia 31 de julho, faleceu o ator Angus Cloud, conhecido pelo papel como Fez em "Euphoria", da HBO. O jovem de 25 anos morreu na casa da família em Oakland, nos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. O motivo foi overdose.

Angus Cloud atingiu o estrelato ao contracenar ao lado de Zendaya em "Euphoria", da HBO. A série de Sam Levinson conta a história de Rue, uma adolescente viciada em drogas. Cloud era Fezco, ou Fez, o traficante e amigo da personagem de Zendaya.

Um fato curioso é que Cloud não tinha vontade de ser ator e foi escolhido por acaso para o papel de Fez. Na época, ele trabalhava como garçom, e estava andando na rua quando foi parado por uma executiva da HBO responsável pela escolha do elenco.

Palmirinha

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, conhecida como Palmirinha, morreuno dia 7 de maio, aos 91 anos. Segundo informações divulgadas por familiares nas redes sociais, ela teve uma agravamento de problemas renais crônicos.

Palmirinha deixou três filhas, seus netos e seis bisnetos. Conhecida como a vovó da TV, ela estreou na televisão em 1994, aos 63 anos. Palmirinha participou do programa da Silvia Popovic, na Band. Depois, ela foi convidada por Ana Maria Braga, que na época, comandava o Note e Anote na TV Record, para apresentar um café da manhã e permanecer na atração por até cinco anos. Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar seu programa culinário e comandou a atração por mais de onze anos. Na TV fechada, Palmirinha apresentou o "Programa da Palmirinha"no canal Bem Simples, da Fox.

Lisa Marie Presley

Filha da lenda do rock Elvis Presley, a americana Lisa Marie Presley morreu nesta no dia 12 de janeiro, após sofrer um ataque cardíaco em Calabasas, Los Angeles. Segundo o site TMZ, Lisa Marie recebeu primeiros socorros ainda em casa. Os paramédicos administraram a substância epinefrina para restabelecer seus batimentos cardíacos. Depois ela foi levada para um hospital, mas não sobreviveu.

As duas estavam na premiação 'Golden Globe Awards' pelo filme 'Elvis' dias atrás. A filha de Elvis tinha nove anos quando o astro do rock morreu, em 1977.

Alain Touraine

O sociólogo francês Alain Touraine, especialista na evolução social do seu país na segunda metade do século 20, morreu no dia 9 de junho, em Paris, aos 97 anos.

Intelectual de esquerda, mas com tendência cada vez mais liberal, Touraine foi um meticuloso cronista das mudanças sociais na França a partir dos anos 1950 e também um estudioso da classe trabalhadora chilena. Ele era viúvo da pesquisadora chilena Adriana Arenas Pizarro, falecida em 1990.

Raquel Welch

Em fevereiro, morreu a atriz Raquel Welch, estrela de Hollywood também exaltada pela beleza numa época em que a indústria do cinema rotulava atrizes como "símbolos sexuais". Citando familiares da atriz, o site TMZ afirma que ela esteve doente por um breve período, mas a causa de sua morte não foi revelada.

Moonbin

Moonbin, membro do grupo ASTRO, morreu no dia 19 de abril, aos 25 anos. Segundo jornais de entretenimento sul-coreanos, o artista foi encontrado em seu apartamento, na capital da Coreia do Sul, Seul.

Nascido em 1998, Moonbin estreou no Grupo Astro em 2016. Ele integrava a dupla Moonbin & Sanha, que estava com shows previstos para o Brasil no dia 5 de junho deste ano.