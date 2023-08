Ator brasileiro de Harry Potter é assaltado ao chegar ao Rio para premiação

O ator brasileiro Alfred Enoch, conhecido pelo papel em "Harry Potter", e sua noiva, Mona Godfrey, foram assaltados na última quarta-feira, 23, na Cidade das Artes (Rio de Janeiro), quando iam ao Grande Prêmio de Cinema. A notícia foi divulgada pela coluna do Lucas Pasin, do Splash UOL.



Enoch concorre ao Grande Prêmio de Cinema pelo papel em "Medida Provisória", que recebeu 15 indicações ao prêmio. Como protagonista, à convite de Lázaro Ramos, o ator foi indicado na categoria Melhor Ator.



O casal passa bem e não sofreu nenhum dano físico. Durante o crime, os celulares foram roubados pela janela do carro, que estava aberta. "Passaram e pegaram o celular. Uma violência absurda", disse ele ao F5.



Quem é Alfred Enoch?

Alfred Enoch, de 34 anos, nasceu no Reino Unido. Filho de William Russel (The Adventures of Sir Lancelot) e Etheline Margareth Lewis Enoch, a brasileira de origem afro-barbadiana, o ator ficou conhecido por interpretar Dino Thomas em "Harry Potter" em sete dos oito filmes da franquia. Ele fala português e inglês fluentes.

Graduado em licenciatura em Português e Espanhol pela Universidade de Oxford, Enoch participou de outros papéis no teatro, em Londres, e nas séries "Bainbridge", "The Bloody Guardsman", no episódio "Sherlock", "The Sign of Three" e, mais recentemente, em "How to Get Away with Murder".