Quem foi Zé Celso, fundador do Teatro Oficina e um dos maiores dramaturgos do Brasil

Zé Celso, considerado um dos maiores dramaturgos do Brasil, morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ator, diretor e encenador, Zé ficou famoso por fundar o Teatro Oficina, na década de 60.

Zé estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde terça, após sofrer queimaduras durante um incêndio em seu apartamento no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo. Celso teve 53% do corpo queimado.

De acordo com o jornal O Globo, o incêndio foi causado pelo aquecedor de sua casa, que caiu no solo e provocou o acidente. Além de Zé, outras três pessoas também ficaram feridas, porém com menor gravidade. O 36º DP (Vila Mariana) da Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

Quem é Zé Celso?

Conhecido como um dos maiores dramaturgos do Brasil, Zé Celso é natural de Araraquara, interior de São Paulo. Ele foi uma das figuras mas importantes para o teatro na década de 60.

Zé é formado em direito pela Universidade Estadual de São Paulo, porem nunca chegou a exercer a profissão. Foi na faculdade que criou o Teatro Oficina, grupo formado quando integrava o Centro Acadêmico XI de Agosto.

Em 2020, o teatro sofreu algumas dificuldades devido a pandemia, porém Zé conseguiu garantir que o local não fosse fechado.