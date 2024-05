Virada Cultural de SP na Zona Leste: confira horário dos palcos e a programação completa

A Virada Cultural de São Paulo, maior festival de cultura gratuito da capital paulista, acontece neste final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, para a edição de 2024. O evento terá 22 palcos espalhados pela cidade, quase o dobro a mais do que na edição de 2023.

Em 2024, na Zona Leste de São Paulo, o evento contará line-up composto por Adão Negro, Projota, MC Lele JP, É o Tchan, BK, Psirico, entre outros.

Além dos shows em diversas regiões da cidade, neste ano, a Virada Cultural também contará com pontos de coletas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 151 mortos e mais de 100 ainda desaparecidos. Serão aceitos somente alimentos não perecíveis e água potável. Para tanto, receberá o nome de "Virada da Solidariedade".

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 18/05; veja horários

Arena Itaquera:

Palco Itaquera

17h: Vulgo FK

19h: Major RD

21h: Adão Negro

Palco Ribeirão

18h: Projota

20h: MC Lele JP

Arena São Miguel:

Palco São Miguel

17h: MC Paiva

19h: Toni Garrido

21h: Mano Walter

Palco Itaqueruna

18h: Maskavo

20h: Marcos & Belutti

Arena Cidade Tiradentes:

17h – Vou Pro Sereno

19h – MC Cebezinho

21h – Cortejo Afro

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 19/05; veja horários

Arena Itaquera:

Palco Itaquera

13h – Tiquequê

15h – BK’

17h – É o Tchan

Palco Ribeirão

10h – Primaverar

14h – Padre Antônio Maria

16h – Quintal da Magia

Arena São Miguel:

Palco São Miguel

13h – Mundo Bita

15h – Geraldo Azevedo

17h – Tarcísio do Acordeon

Palco Itaqueruna

10h – Território do Brincar

14h – Padre Alessandro Campos

16h – Filomena Bagaceira

Arena Cidade Tiradentes:

11h – Marcados

12h – Funk SPzinho

13h – Maria Cecília & Rodolfo

15h – Dexter e Salgadinho

17h – Psirico

19h – MC Hariel

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura?

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: