10 franquias baratas de limpeza para empreender a partir de R$ 27 mil

O setor de franquias de limpeza e conservação registrou um faturamento de mais de 1,9 bilhão de reais em 2023 no Brasil, um aumento de 13,5% em relação a 2022, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Negócios autônomos e tecnológicos, com poucos ou nenhum funcionário, estão em ascensão. Esse modelo de franquia foi impulsionado pela pandemia e oferece novas oportunidades para empreendedores, como lavanderias self-service e serviços de limpeza de estofados realizados pelo próprio empresário.

Esse formato de negócio possui diversas opções de investimento. Confira, a seguir, algumas opções franquias de limpeza para empreender no setor:

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral - nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): a partir de R$ 32 mil, inclui equipamentos, maquinário, estoque inicial e investimento em marketing.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 15 a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros.

Investimento inicial: a partir de R$ 45.920 (incluso taxa de franquia e kit de equipamentos para limpeza profissional)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 14 meses

30 franquias baratas a partir de R$ 2.320 para trabalhar de casa

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento, a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja através de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia + capital para instalação + abertura da empresa e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 14 meses

Mr. Sofá

Criada em Curitiba (PR), em 2013, a Mr. Sofá é a primeira rede de franquias de limpeza de estofados a oferecer produtos e serviços em um só lugar. A marca possui uma linha própria de produtos para higienização de tecidos, bem como ferramentas inéditas, criadas para facilitar o processo de limpeza. Por se tratar de um modelo de negócio "delivery", não há necessidade de ponto físico ou funcionários, o que barateia o investimento e reduz o prazo de retorno, para apenas cinco meses.

Investimento inicial: R$ 27 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 24 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Panda Clean

A rede, nascida em Campinas (SP), atua em 12 estados brasileiros com microfranquias de higienização profissional de estofados, carpetes e tapetes em ambientes residenciais, profissionais (escritórios, hospitais, restaurantes, escolas, clínicas e lojas) e de transportes (carros, embarcações, aviões e motocicletas). A franqueada atuará na gestão comercial, captando clientes para a franquia – e os serviços são realizados por equipe treinada pela franqueadora.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 30 mil, com taxa de franquia, equipamentos e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 5 meses

25 franquias de serviços para empreender com investimento a partir de R$ 2.500

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 12 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 300 operações pelo país, a marca se posiciona como um centro de soluções de limpeza com especialistas no assunto para atender o consumidor final. A franquia comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento inicial total estimado: R$ 109 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online.

Investimento inicial: a partir de R$ 199 mill (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

25 franquias baratas para faturar pelo menos R$ 10.000 por mês

Total Clean

A rede é referência em limpeza de estofados e atua no formato Home Based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente, ideal para quem quer empreender mas não quer investir em ponto físico. Entre os serviços oferecidos estão: limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza de aeronaves. Atualmente possui 179 unidades por todo Brasil.

Investimento inicial total estimado: R$ 34 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

eLav

Com operação simples e enxuta, a rede de lavanderias que já conta com 108 unidades utiliza procedimentos de alta qualidade em limpeza e higienização das roupas, por um valor acessível. O cliente pode utilizar os serviços de forma avulsa, por quilo ou então contratar planos como o de pagamento mensal familiar ou o executivo para lavagem de roupas sociais, além de poder contratar também o serviço de passadoria.