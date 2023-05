Morre Moonbin, cantor do grupo de K-pop Astro, aos 25 anos

O mundo do K-POP perde hoje um de seus integrantes, ainda bastante novo. Moonbin, membro do grupo ASTRO, morreu nesta quarta-feira, 19, aos 25 anos. Segundo jornais de entretenimento sul-coreanos, o artista foi encontrado em seu apartamento, na capital da Coreia do Sul, Seul.

A primeira hipótese da polícia coreana remete a suicídio, mas os profissionais ainda farão uma autópsia para confirmar a causa da morte. O órgão público informou que Moonbin foi encontrado por seu empresário.

A Fantagio, agência do grupo, postou uma nota nas redes sociais desejando força aos familiares, fãs e lamentando a morte de Moonbin. O comunicado pede para que os fãs não caiam em informações falsas e mantenham o respeito com a família, que está em luto e segue nos preparativos do velório.

Quem é Moonbin?

Nascido em 1998, Moonbin estreou no Grupo Astro em 2016. Ele integrava a dupla Moonbin & Sanha, que estava com shows previstos para o Brasil no dia 5 de junho deste ano.