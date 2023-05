Morre a cantora Tina Turner, aos 83 anos

Uma das cantoras mais icônicas dos Estados Unidos, Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. Ao longo da carreira, ela foi dona de grandes sucessos como What's Love Got to Do with It", "I Don't Wanna Lose You" e "We Don't Need Another Hero". A informação foi confirmada por um assessor da artista ao site Sky News.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã”, diz a nota publicada nas redes sociais oficiais da artista.

Quem era Tina Turner?

Turner está na lista dos grandes artistas que fizeram um imenso sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Em 1980, a cantora iniciou carreira solo, e foi considerada por vários críticos e especialistas da época como uma das maiores cantoras de todos os tempos.

Para além dos palcos de música, também participou de filmes de sucesso, como Mad Max (1985), O Último Grande Herói (1993) e Cocksucker Blues (1972). Fora as produções de fantasia e ficção científica, Turner também teve sua história de vida contada em quatro filmes: Tina (1993) e (2021), Tina Turner Rio (1988) e Tina Turner - One Last Time (2000).

Tina Turner era, na verdade, o nome artístico da cantora. Nascida em família pobre dos Estados Unidos, Anna Mae Bullock foi abandonada pelos pais aos 15 anos. Para se sustentar, a artista cantava em boates e bares. Foi nesse meio que ela conheceu Ike Turner, com a banda The Kings of Rhythm, e logo se tornou vocalista. Pouco tempo depois, Tina e Ike se casaram e formaram uma dupla — que dominou o cenário do gênero de Soul na década de 1970.

