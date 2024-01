Terremoto no Japão: número de mortos sobe para quatro

A emissora pública do Japão, NHK, atualizou para quatro o número de mortos em terremotos na costa oeste do país nesta segunda-feira. As informações foram fornecidas pela prefeitura de Ishikawa, onde o tremor atingiu magnitude 7.

Mais cedo, a polícia local já havia confirmado a morte de um idoso. Há ainda relatos de pessoas feridas e desabamentos em cinco províncias: Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu, além de relatos de moradores que não puderam fugir e foram deixados para trás em suas casas.

O Japão havia descartado risco de grande tsunami no país. O mais forte dos abalos teve magnitude 7,6, segundo o serviço meteorológico japonês.

Risco de tsunami e 30 mil casas sem luz

As primeiras ondas, com altura de aproximadamente 1,20 metro, atingiram a cidade de Wajima, cerca de 500 quilômetros a oeste de Tóquio, por volta das 16h21 (horário local, 4h21 de Brasília).

Nenhum dano foi relatado até agora devido ao aumento das águas, porém, mais de 30 mil casas estão sem eletricidade em Ishikawa, assim como outras 3,6 mil na vizinha Niigata, em consequência do terremoto e dos vários tremores secundários. Um grande incêndio também foi deflagrado na cidade de Wajima como resultado dos tremores.

Várias estradas da costa oeste registraram danos significativos e permanecem fechadas, enquanto imagens publicadas nas redes sociais mostram casas completamente destruídas em Ishikawa. Os serviços ferroviários também foram suspensos no nordeste do país e no centro e no norte da costa oeste.