C6 Fest: confira a programação deste domingo, 19

A nova edição do C6 Fest termina neste domingo, 19, no Parque Ibirapuera, reunindo artistas como Noah Cyrus, Soft Cell, Black Pumas, Pavement, Daniel Caesar, entre outros.

O festival estreou em 2023 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para quem ainda estiver interessado, os ingressos ainda estão disponíveis no site da C6.

Para o último dia do festival, estão marcadas onze apresentações. Ainda é possível adquirir ingressos para acompanhar as atrações no Auditório.

Confira o line-up do C6 Fest deste domingo, 19

Dia 19/5

Daniel Caesar



Baile Cassiano: Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li



Young Fathers



Paris Texas



Pavement



Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert



Noah Cyrus



Squid



Jair Naves



David Morales Sunday Mass



DJ Meme

Quais as datas do C6 Fest 2024?

As atrações do C6 Fest estão divididos entre os dias 17, 18 e 19 de maio.

Como comprar ingressos para o C6 Festival? Veja valores

Os ingressos ainda estão à venda no site oficial do evento. Também é possível adquirir entradas na bilheteria física, que não cobra as taxas de conveniência.

Os valores do 2º lote de ingressos do C6 Fest 2024 são:

Ingresso C6 Fest Auditório para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 224,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Domingo - Meia – R$ 224,00

Ingresso C6 Fest para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 290,40

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 290,40

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.056,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 528,00

Ingresso C6 Fest Auditório para público geral:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 280,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Meia – R$ 280,00

Ingresso C6 Fest para público geral:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 363,00

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 363,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.320,00

• Passaporte C6 Fest - Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 660,00