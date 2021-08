As Branquelas 2 vem aí? Ator confirma sequência: 'é o momento certo'

Sucesso no Brasil, a comédia norte americana As Branquelas pode finalmente ganhar sua aguardada sequência. Em entrevista à revista Variety, o ator Marlon Wayans, de 49 anos, um dos protagonistas e produtores do filme, afirmou que o longa está em produção. "É o momento certo", disse.

"Acho que As Branquelas 2 é necessário. Apertamos tanto que precisamos afrouxar um pouco as amarras e rir um pouco", explicou o ator. O primeiro filme, lançado em 2004, custou 37 milhões de dólares e arrecadou três vezes mais do que foi investido na produção, cerca de 113 milhões de dólares em todo o mundo. "Não acho que Hollywood entenda o rolo compressor que será as Branquelas 2", disse Wayans.

O ator contou que ele e o irmão têm ideias incríveis para a sequência. “E o mundo continua nos dando mais [ideias]. Branquelas 2 está se escrevendo", concluiu

Essa não é a primeira vez que a notícia sobre a sequência da comédia ganha força. Em 2019, o ator Terry Crews, que interpreta Latrell Spencer no longa, disse que o filme estaria em produção. Na época, Wayans disse que ainda não era verdade.

O filme é constantemente reprisado na TV aberta no Brasil e é um dos destaques no catálogo da Netflix, além de inspirar diversos memes nas redes sociais. Na trama dirigida por Keenen Ivory Wayans, dois agentes do FBI, interpretados pelos irmãos Marlon e Shawn, assumem a identidade de duas socialites brancas para salvar seus empregos e solucionar um crime. Oficialmente, a Sony Pictures não confirmou a sequência.

Inspiração para As Branquelas

Em junho deste ano, Marlon Wayans revelou em publicação no Instagram que a atriz e socialite Paris Hilton e sua irmã Nicky Hilton serviram de inspiração para a criação das personagens Tiffany e Brittany Wilson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlon Wayans (@marlonwayans)

Ele contou que seu irmão ligou para ele de madrugada e disse que eles deveriam "brincar de garotas brancas". "No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e a irmã dela na capa e disse que deveríamos interpretar garotas assim. Eu entendi imediatamente", contou.

"Fizemos aquele filme com bom espírito para celebrar um momento especial em todas as nossas vidas. Então, obrigado Paris e Nicky por serem nossas musas. Amo vocês. Quando produzirmos "Branquelas 2 vamos às compras”, escreveu.