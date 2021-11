Brasil é onde os produtos da Apple são os mais caros do mundo

Desejado por muitos brasileiros, os produtos da Apple têm um preço considerado caro para a maioria da população. Ao levar em consideração o salário-mínimo, os brasileiros precisam trabalhar o equivalente a 14 meses para comprar um iPhone 13 Pro Max 1TB

Segundo pesquisa realizada pelo portal de descontos CupomValido.com.br com a Statista e Nukeni — onde foram compilados os preços das lojas oficiais da Apple —, o Brasil é o país onde o iPhone, iPad, AirPods e Mackbook, são os mais caros do mundo.

Mesmo com o alto custo no Brasil, a Apple possui um público fiel no país, mais de 14% de todos os celulares vendidos, são do sistema operacional iOS.

-

Por que o iPhone é tão caro no Brasil?

O motivo do alto preço dos produtos da Apple no Brasil pode ser explicado principalmente por dois fatores: impostos e câmbio.

Aproximadamente 40% do preço de um iPhone é somente para pagar a carga tributária cobrada pelo Brasil. São diversos impostos cobrados como o: IPI, imposto de importação, PIS, Cofins e ICMS.

O segundo motivo é devido ao preço do dólar que está em alta desde o ano passado. No último ano, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo — mais de 40%. Isso significa que o custo de todos os produtos importados subiram significativamente.

Preço no Brasil em comparação com outros países

Ao considerar todos os produtos da marca — Macbook, AirPods, iPhone, iPad e iMac — e todas as configurações — desde a menor armazenagem até a maior —, para todas elas o Brasil sempre fica em primeira posição com o preço mais caro do mundo. Até ao observar os outros países da América Latina, eles possuem preços até 50% menores que o Brasil.

O mais impressionante é que se considerarmos o produto mais caro da Apple — Macbook Pro de 16 polegadas 10x32 Core, 32GB RAM, 1TB SSD, no valor de 45.499 reais, um brasileiro que ganha um salário-mínimo precisaria trabalhar mais de quatro anos para adquirir o notebook.

Outros países emergentes, como a Turquia e Índia, também estão próximos do Brasil no quesito de maiores preços. Na ponta oposta, os Estados Unidos é país com o menor preço dos produtos da marca, seguindo por Japão e Hong Kong.

No quesito de tempo de trabalho para comprar um iPhone 13 Pro Max 1TB, os americanos necessitam de pouco mais de um mês para comprar o mesmo smartphone, e no caso australianos necessitam somente de 12 dias de trabalho.

-

Produtos da Apple mais vendidos

O produto de maior sucesso ainda é o iPhone, responsável por 48% do total da receita da empresa. Porém, um segmento com um dos maiores crescimentos são os relógios, fones e acessórios que há poucos anos representavam 5% e atualmente subiram para 11%.

Para efeito de grandeza, somente a soma das vendas dos AirPods, fone de ouvido sem fio da marca, é maior que o total de faturamento de empresas como a Spotify, Twitter, Snapchat e Shopify juntas.

Com o lançamento de novos modelos da linha de produtos, a Apple deve movimentar bilhões de dólares em todo o mundo. Com o recente lançamento do iPhone 13, a expectativa é um crescimento ainda maior.

A empresa criada pelo Steve Jobs é a segunda mais valiosa do mundo — perdendo somente para a Microsoft —, com valor de mercado de 2,4 trilhões de dólares.