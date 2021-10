Microsoft supera Apple e se torna empresa mais valiosa do mundo

A Microsoft superou a Apple em valor de mercado nesta sexta-feira e tornou-se a empresa mais valiosa do mundo. A criadora do iPhone anunciou resultados abaixo do esperado por enfrentar dificuldades com a cadeia de fornecimento de componentes para seus produtos, enquanto a Microsoft surfa na alta da computação em nuvem, com seu conjunto de soluções da divisão Azure.

Nesta manhã, a Microsoft chegou a valer 2,45 trilhões de dólares, enquanto o valor da Apple era de 2,41 trilhões de dólares.

As vendas de iPhones no último trimestre tiveram alta de 47% na comparação anual, mas, mesmo assim, foram abaixo das expectativas do mercado.

No balanço corporativo do último trimestre, a Microsoft apresentou crescimento de 22% em sua receita na comparação anual.

Não é a primeira vez que a Microsoft supera a Apple em valor de mercado. O mesmo aconteceu em 2020, quando as restrições sanitárias para conter a pandemia de covid-19 afetaram a cadeia de fornecimento de componentes para os produtos da Apple.

A Apple espera superar os problemas semelhantes que enfrenta agora até o final do ano.