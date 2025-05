System Of A Down: veja horário, como chegar e tudo que precisa saber sobre o show em Curitiba

O System Of A Down inicia nesta terça-feira, 6, a passagem pelo Brasil com a turnê “Wake Up Tour”, com o primeiro show em Curitiba.

A banda norte-americana segue com outros quatro concertos programados para os próximos dias, incluindo um no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

Antes de chegar ao Brasil, o System Of A Down passou por países da América Latina, como Argentina, Chile, Peru e Colômbia, onde apresentou sets diferentes em cada show, o que deixou os fãs ansiosos para adivinhar quais músicas seriam tocadas em cada apresentação.

A última visita da banda ao Brasil foi em 2015, durante a “Wake Up the Souls Tour”, com um show no Rock in Rio, acompanhado por nomes como Queens Of The Stone Age e Hollywood Vampires (do ator Johnny Depp), e outro na Arena Anhembi, em São Paulo.

Se você vai ao show da banda, veja a seguir informações úteis para evitar passar perrengues.

Como chegar ao show?

A apresentação ocorrerá no estádio Couto Pereira, na Rua Ubaldino do Amaral, 37, no bairro Alto da Glória, em Curitiba. Veja as diversas opções para se deslocar até o local.

Carro: Existem estacionamentos nas ruas ao redor do estádio, mas as vagas são limitadas. Chegar cedo é recomendado para garantir um bom espaço.

Táxi ou aplicativos: Há pontos de desembarque perto das principais entradas do estádio.

Do aeroporto: A opção mais econômica é pegar dois ônibus, passando pela linha 505, com o trajeto levando cerca de 1h08. De táxi, o percurso leva aproximadamente 17 minutos.

Que horas começa o show?

A apresentação do System of a Down começa às 21h, com a abertura da banda Ego Kill Talent, que sobe ao palco às 19h30.

Há ingressos disponíveis?

Quatro dos cinco shows já estão com ingressos esgotados, com exceção do último, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 14, que ainda possui entradas disponíveis.

Os ingressos, que podem ser adquiridos no site da Eventim, variam de R$ 297,50 (meia-entrada para a pista) a R$ 2.495,00 (inteira do pacote VIP).

Cronograma do show do System Of A Down em Curitiba

15h – Entrada do Pacote VIP

16h – Abertura dos portões

19h30 – Ego Kill Talent

21h – System Of A Down

