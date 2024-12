Após ser obrigada a trabalhar na folga, funcionária de mercado sai do expediente milionária; entenda

Já pensou em trocar um dia de descanso por trabalho e acabar milionário no final do expediente? Foi exatamente o que aconteceu com Rebecca Gonzalez, funcionária de um Walmart em Los Angeles. Convocada de última hora para cobrir um turno no Dia do Trabalho, ela transformou o que seria um feriadão comum em uma história memorável.

Embora já tivesse planejado um churrasco em família, ela decidiu aceitar o pedido do chefe e trabalhar. Após o expediente, teve a ideia de comprar um bilhete de loteria em uma máquina da California Lottery, uma das principais empresas de apostas do país.

Gonzalez escolheu o jogo Single Double Triple Scratchers, por US$ 10 (cerca de R$ 60, na cotação atual), e sua sorte foi extraordinária: venceu a impressionante chance de 1 em 2.057.388, conquistando o prêmio máximo de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões).

O episódio aconteceu em setembro deste ano, mas só veio a público recentemente, quando foi noticiado por portais americanos como People, Los Angeles Times e USA Today. Por questões de segurança, imagens de Rebecca Gonzalez não foram divulgadas.

"Era Dia do Trabalho e precisavam de mim apenas por 3 horas", disse Gonzalez em uma nota divulgada pelo California Lottery, responsável pelo bilhete e pelo pagamento dos prêmios. "Eu obviamente queria estar em casa com minha família, porque nós já tínhamos planejado um churrasco", contou.

E acrescentou: "Eu só contei para uma pessoa no meu trabalho. Foi meu gerente que queria que eu ficasse até tarde em um feriado. Ele não acreditou".

Qual é o destino do prêmio milionário?

Apesar do ganho milionário, Rebecca Gonzalez afirmou que continuará trabalhando no Walmart, sem planos de aposentadoria por enquanto. Mesmo assim, sua prioridade é pagar todas as suas dívidas e comprar uma casa com o marido. Além de dar aos filhos mais conforto e oportunidades de estudos.

Nas redes sociais, Rebecca aparece pulando para cima e para baixo em celebração, do lado de fora do armazém de bebidas em que comprou a raspadinha. "Olho para o céu e agradeço a Deus, porque isso é uma bênção", afirma.