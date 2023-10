Resultado da Mega-Sena concurso 2641; prêmio é de R$ 32,7 milhões

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2.641 da Mega-Sena nesta quinta-feira, 5, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. No último sorteio, neste sábado, o prêmio acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 32.744.242,80.

Resultado Mega-Sena concurso 2641

09 - 24 - 34 - 39 - 45 - 50

Quanto rendem R$ 33 milhões?

Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho?

Confira o rendimento desse valor na poupança caso o vencedor vença o prêmio sozinho, assim como a comparação com outras opções de investimento. Quanto rendem R$ 33 milhões na poupança? Com um montante de R$ 33 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria aproximadamente de R$ 198.660,00, considerando a taxa de rendimento de 0,62% registrada em setembro de 2023. Vale ressaltar que esses rendimentos estão isentos de imposto de renda. Quanto rendem R$ 33 milhões na renda fixa? Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 33 milhões em um CDB pós-fixado que remunere 100% do CDI a 12,75% geraria um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 328.421,67, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias). Rendimento de R$ 33 milhões no Tesouro Direto Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 13,08% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 33 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 3.677.361,11 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 306.446,76 por mês. Como funciona o rendimento da poupança? A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR). Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda. Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. O que fazer com o prêmio da Mega-Sena? Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para: Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais. O que dá para comprar com o prêmio de R$ 33 milhões da Mega-Sena 2641 Aqui estão alguns itens que você pode comprar com o prêmio de R$ 33 milhões da Mega-Sena 2641: Imóvel: uma casa de luxo, um apartamento no centro da cidade, uma fazenda, uma ilha;

uma casa de luxo, um apartamento no centro da cidade, uma fazenda, uma ilha; Carro: um carro esportivo, um carro de luxo, um SUV, um caminhão;

um carro esportivo, um carro de luxo, um SUV, um caminhão; Viagem: uma viagem ao redor do mundo, uma viagem para a Disney, uma viagem para a Europa;

uma viagem ao redor do mundo, uma viagem para a Disney, uma viagem para a Europa; Investimento: um fundo de investimento, uma ação, um título de dívida;

um fundo de investimento, uma ação, um título de dívida; Doação: uma doação para uma instituição de caridade, uma doação para uma causa social, uma doação para um amigo ou familiar;

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.