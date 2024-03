Após problemas com imagem, família real abre vaga de assistente de comunicação

Em meio à crise de imagem envolvendo a ausência da princesa de Gales, Kate Middleton, a família real abriu um processo seletivo para contratar um novo assistente de comunicação.

A vaga foi anunciada apenas dias após uma fotografia da princesa e seus três filhos, fornecida pela família real, ser retirada da publicação por várias agências de notícias. Associated Press, Reuters e a Press Association britânica emitiram um "aviso de exclusão" sobre a imagem, com a primeira citando preocupações de que a foto tivesse sido manipulada. Depois, a princesa admitiu edições e pediu desculpas em postagem no X.

Nos dias seguintes, o palácio começou a recrutar ajuda adicional para auxiliar na produção de notícias, nomeadamente um assistente pago em 25.642,50 euros por ano (aproximadamente R$ 160.765,00).

Leia também: Kate Middleton: o que se sabe até o momento sobre o paradeiro da princesa

Este salário corresponde à recomendação de Londres da Living Wage Foundation — uma organização independente que incentiva os empregadores a pagar salários que reflitam o custo de vida, em vez dos requisitos do salário mínimo do país.

O trabalho em tempo integral será subordinado ao gabinete de um secretário particular, embora não tenha sido divulgado qual secretário particular o membro da equipe irá auxiliar.

O papel é baseado no Palácio de Buckingham, onde a equipe principalmente "apoia as atividades e deveres diários do Rei e da Rainha e sua família próxima".

No entanto, como a equipe do Príncipe e da Princesa de Gales está sediada no Palácio de Kensington, é improvável que o papel se relacione diretamente com as comunicações do casal.

"A equipe de comunicação da Realeza promove o trabalho, papel, relevância e valor da Família Real para um público mundial", diz a descrição do trabalho. "A reação ao nosso trabalho é sempre de alto perfil, e portanto, a reputação e o impacto estarão no centro de tudo que você faz."

Descrição da vaga

O papel abrangerá desde viagens oficiais até eventos reais, garantindo que as "comunicações despertem consistentemente o interesse e alcancem uma variedade de públicos."

As responsabilidades do trabalho incluem briefings reativos e proativos, supervisão do acesso da mídia a eventos e residências reais, produção de conteúdo em várias plataformas, resposta a consultas da mídia e fornecimento de apoio ao planejamento de agendas.

O indivíduo que o palácio está procurando terá "olho para detalhes", bem como habilidades de comunicação escrita fortes.

O candidato bem-sucedido também terá habilidades interpessoais "excepcionais", trabalhará bem dentro de prazos apertados e terá que "estabelecer rapidamente confiança" com outros membros de sua equipe.

O anúncio oferece um dia de trabalho ligeiramente reduzido: 37,5 horas por semana, em vez das 40 que um dia regular de oito horas exige.

Trabalhar para a Casa Real também vem com um "generoso pacote de benefícios projetado para apoiar seu bem-estar e prioridades de vida", incluindo almoços gratuitos no local, segundo a descrição da vaga.