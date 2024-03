Princesa Kate Middleton anuncia que está em tratamento de câncer

Kate Middleton, princesa de Gales, anunciou nesta sexta-feira, 22, que está em tratamento de câncer, em um vídeo postado em suas redes sociais.

"Em janeiro, passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres. Naquele momento, minha condição não era de câncer. A cirurgia foi um sucesso, no entanto testes após a operação descobriram que havia câncer. Minha equipe médica então aconselhou que eu fizesse uma quimioterapia preventiva, e agora estou no estágio inicial deste tratamento", disse a princesa.

Kate, que tem 42 anos, disse ainda que a notícia gerou um choque, e que ela e o marido, o príncipe William, têm buscado processar tudo e lidar com a questão de maneira privada. Ela disse ainda que foi preciso de tempo para se recuperar da cirurgia e para explicar a situação com calma aos três filhos pequenos do casal.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kate é casada com o príncipe William, filho do rei Charles III e herdeiro do trono britânico. A princesa não aparecia em público desde o começo do ano, o que gerou inúmeros rumores sobre sua saúde.

Os questionamentos sobre a saúde de Kate ganharam força nas últimas semanas, após a divulgação de uma foto dela. Agências de notícias apontaram que a imagem havia sido manipulada digitalmente, e a assessoria de seu palácio confirmou depois que haviam sido feitas edições na foto.

"Eu estou bem e ficando mais forte a cada dia ao focar em coisas que me ajudam a me curar", disse ela no vídeo. A princesa agradeceu ao apoio do público, mas pediu privacidade para seguir o tratamento. No vídeo, Kate não disse que tipo de câncer ela teve.

"A todos que estão encarando essa doença, em qualquer forma, por favor não perca a fé e a esperança. Você não está sozinho", disse, ao fim da mensagem. O vídeo foi gravado na quarta, 20, por uma equipe da BBC.

Em fevereiro, o rei Charles também anunciou que estava com câncer, sem dar detalhes, e que se afastaria de algumas funções do cargo enquanto faz o tratamento.

O Palácio de Kensington, instituição chefiada por William e Kate, afirmou em nota que William deixou de ir um evento em fevereiro, de forma repentina, por conta da descoberta do câncer de Kate. O casal deve ficar de fora dos eventos de Páscoa da família real, na próxima semana.