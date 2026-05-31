Peter Thiel compra mansão de US$ 12 milhões na Buenos Aires de Milei; veja foto

Peter Thiel, cofundador do PayPal, da Palantir Technologies e do Founders Fund, trocou temporariamente os Estados Unidos pela Argentina. Segundo revelou o New York Times, o bilionário se instalou em Buenos Aires, em uma mansão de US$ 12 milhões no Barrio Parque, uma das áreas mais exclusivas da capital argentina.

O imóvel fica na rua Dardo Rocha, em Palermo Chico, e tem cerca de 1.600 metros quadrados de área construída. Segundo a plataforma BuySell BA, especializada em imóveis de luxo na cidade, a propriedade foi completamente reformada pelos antigos donos antes da venda.

A casa foi projetada por Alejandro Bustillo, um dos nomes mais conhecidos da arquitetura argentina, responsável por projetos como o hotel Llao Llao, em Bariloche, e o Cassino de Mar del Plata. O imóvel segue o estilo acadêmico francês, comum entre mansões históricas de Buenos Aires, com fachada imponente e influência europeia.

A propriedade está localizada na Rua Dardo Rocha e foi completamente reformada pelos antigos proprietários (BuySell BA /Reprodução)

A compra estabelece um novo patamar para o mercado residencial de alto padrão em Palermo Chico, segundo a BuySell BA. Para Thiel, porém, o valor é pequeno diante de uma fortuna estimada em US$ 28 bilhões.

A mudança também tem um componente político. Thiel foi recebido por Javier Milei na Casa Rosada, em um encontro descrito pelo presidente argentino como a reunião entre dois “anarcocapitalistas”. O governo argentino tem tentado se posicionar como destino para grandes fortunas em busca de menor regulação e carga tributária mais baixa.

A escolha por Buenos Aires ocorre em meio a uma tentativa de Thiel de reduzir exposição a políticas tributárias mais agressivas nos Estados Unidos. Segundo o New York Times, uma das preocupações do empresário envolve uma proposta da Califórnia para taxar em 5% os ativos de bilionários.

Thiel nasceu na Alemanha, cresceu nos Estados Unidos e também possui cidadanias da Nova Zelândia e de Malta. Apesar da nova base argentina, sua residência principal segue nos EUA, onde também estão ancorados 99% de seus ativos e empresas.

A Argentina não é o único novo endereço no radar do bilionário. Ainda de acordo com a apuração do jornal americano, Thiel também adquiriu um terreno perto de Punta del Este, no Uruguai, onde pretende construir um bunker em caso de crise nuclear.

O movimento reforça o perfil de um personagem que combina tecnologia, política e uma visão pessimista sobre o futuro. A Palantir, da qual Thiel é cofundador, presidente do conselho e maior acionista, tornou-se uma das empresas mais influentes no uso de dados por governos e forças militares.

A companhia atua com contratos ligados à segurança, defesa, imigração e inteligência, especialmente nos Estados Unidos. Também mantém relações com outros governos e forças armadas, o que a coloca no centro de debates sobre privacidade, vigilância e uso militar da inteligência artificial.