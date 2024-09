'Anora', vencedor da Palma de Ouro, ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja onde assistir

Depois de vencer a Palma de Ouro no 77º Festival de Cinema de Cannes de surpresa, "Anora", de Sean Baker, fará sua estreia no Brasil na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro.

O filme, classificado como comédia dramática, conta a história de Anora (Mikey Madison), uma stripper que conquista a grande chance de mudar seu destino — como em um conto de fadas — ao se relacionar com o herdeiro russo Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca. Os dois se casam impulsivamente, mas assim que a notícia chega à Rússia, a história é ameaçada pelos pais de Ivan, que decidem por fim ao casamento.

Na cerimônia em Cannes, Greta Gerwig classificou o longa como "magnífico". "Essa produção é cheia de humanidade e dilacerou a plateia quando foi exibido", disse ela, antes de entregar o prêmio aos vencedores. "Anora" disputou com 21 outros filmes — incluindo "Motel Destino", aposta brasileira do diretor Karim Aïnouz, e "Megalópolis", de Francis Ford Coppola. Já Baker, cineasta independente que assina a direção da obra, fez uma crítica ao consumo de cinema em seu discurso. "O mundo precisa ser lembrado que ver um filme em casa, mexendo no celular e não prestando atenção, não é o jeito certo, como algumas gigantes de tecnologia nos fazem pensar", declarou ele no festival.

O que esperar da Mostra de Cinema de São Paulo?

Além de "Anora", serão exibidos outros filmes premiados em festivais de cinema internacionais. É o caso de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello, que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e pode colocar o Brasil na corrida do Oscar de 2025. Somam-se a ele “All We Imagine as Light”, vencedor do Grand Prix do Festival de Cannes, e “Vermiglio”, que levou a estatueta do prêmio do júri no Festival de Veneza.

48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece em diversos cinemas da capital paulista, sobretudo os de rua, como Cine Marquise, CineSesc, CineSala, Cinemateca Brasileira, REAG Belas Artes, Espaço Itaú de Cinema, entre outros.

A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Quando estreia 'Anora' no Brasil?

O filme tem estreia prevista para a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. A data oficial ainda não foi anunciada pela organização do evento. No circuito nacional de cinema do Brasil, o longa entra em cartaz no dia 31 de outubro.