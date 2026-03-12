O 'Diabo Veste Prada 2' ganha novo trailer e pôster oficial; veja

A 20th Century Studios divulgou nesta quinta-feira, 12, um novo trailer de “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do sucesso lançado em 2006.

O estúdio também apresentou um pôster com os protagonistas interpretados por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, que retornam aos papéis que marcaram o primeiro filme.

A continuação chega aos cinemas brasileiros em 30 de abril de 2026.

Elenco original retorna para a sequência

O núcleo principal do primeiro filme está de volta. Meryl Streep reprisa o papel de Miranda Priestly, Anne Hathaway retorna como Andy Sachs, Emily Blunt interpreta novamente Emily Charlton e Stanley Tucci volta como Nigel.

Tracie Thoms também retorna como Lily, melhor amiga de Andy, enquanto Tibor Feldman volta como Irv Ravitz, presidente da Elias-Clark, empresa responsável pela revista Runway.

O ator Adrian Grenier, que interpretou Nate, namorado de Andy no primeiro filme, não participará da continuação.

Além do elenco original, o novo filme traz nomes como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Caleb Hearon e Conrad Ricamora. Branagh deve interpretar o marido de Miranda, enquanto Patrick Brammall viverá um novo interesse amoroso de Andy.

Direção e roteiro repetem equipe do primeiro filme

A sequência reúne novamente os responsáveis pelo longa original. David Frankel retorna à direção, e Aline Brosh McKenna assina o roteiro.

A produção é de Wendy Finerman, com Michael Bederman, Karen Rosenfelt e a própria McKenna como produtores executivos.

Sobre o que é 'O Diabo Veste Prada 2'?

Inspirado no livro “O Diabo Veste Prada”, de Lauren Weisberger, o primeiro filme acompanha Andy Sachs, uma jovem recém-formada que começa a trabalhar como assistente de Miranda Priestly na influente revista de moda Runway.

Na continuação, a história acompanha Miranda em um momento delicado de sua carreira. A editora enfrenta o declínio do jornalismo impresso e precisa lidar com a disputa por verbas publicitárias.

Nesse cenário, ela se vê diante de Emily Charlton, agora uma executiva de alto escalão em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade são essenciais para a sobrevivência da revista.

Fenômeno de bilheteria volta às telas

Lançado em 2006, “O Diabo Veste Prada” foi dirigido por David Frankel e contou com um orçamento de cerca de US$ 35 milhões.

O longa arrecadou mais de US$ 326 milhões nas bilheterias globais e se tornou um dos filmes mais marcantes da cultura pop ligada à moda.

A nova produção estreia exclusivamente nos cinemas em 30 de abril de 2026, data próxima ao fim de semana que antecede o Met Gala, evento anual que reúne celebridades da moda e da cultura pop em Nova York.