Marília Mendonça bate recorde e se torna 1ª brasileira a atingir 10 bi de streams no Spotify

Neste fim de semana, a renomada cantora brasileira, Marília Mendonça (1995-2021), alcançou um marco significativo ao se tornar a primeira artista do Brasil a atingir 10 bilhões de reproduções no Spotify.

A plataforma de streaming anunciou a notícia no último sábado, 20, por meio de suas redes sociais.

“O legado dela será eterno e as músicas JAMAIS deixarão de ser cantadas”, declarou o Spotify Brasil em sua publicação.

O legado dela será eterno e as músicas JAMAIS deixarão de ser cantadas. @MariliaMReal acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify. pic.twitter.com/BKeSIiRE4Z — Spotify Brasil (@SpotifyBrasil) April 20, 2024

Mesmo após sua trágica morte em um acidente de avião em novembro de 2021, Marília continua a ser uma das artistas mais ouvidas do país. De acordo com dados da Pro-Música, sua colaboração com Xamã, "Leão", foi a faixa mais reproduzida em 2023 em todas as plataformas de streaming.

Seu álbum póstumo, "Decretos Reais", lançado em maio de 2023, recebeu o prêmio Grammy Latino de 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Além disso, o sucesso "Leão" manteve-se no Top 200 diário do Spotify no Brasil por 500 dias consecutivos.