Anitta: Madame Tussauds de Nova York divulga prévia de estátua de cera da cantora

A Anitta terá a própria estátua de cera no famoso Madame Tussauds de Nova York. O museu, que tem filiais em todo o mundo e atrai os turistas com bonecos de cera dos famosos, divulgou uma prévia nas redes sociais de como ficará a estátua da cantora brasileira nesta terça-feira, 31.

A estátua está sendo feita em Londres por uma equipe de vinte profissionais, mas será exposta em Nova York. No vídeo, é possível ver alguns detalhes do rosto e o processo de criação do objeto:

Não há data confirmada para o lançamento da estátua no museu, mas o Madame Tussauds disse que será em breve.

Em 2021, Anitta fez uma postagem nas redes sociais agradecendo o museu pela oportunidade: "Estou tão honrada! Mal posso esperar para ter minha estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York", escreveu.

I'm so honored! Can't wait to have my wax figure at @TussaudsUSA, in NYC! pic.twitter.com/myuOnJ2N0c

— Anitta (@Anitta) August 13, 2021