Anitta faz 'retoque' em clínica que tem tratamento com placenta humana

A cantora Anitta fez ontem o que definiu como "babadinhos" no rosto, na clínica de estética de Tonya Pereira, em Orlando nos Estados Unidos. O local já foi frequentado por vários famosos, entre eles Carolina Dieckmann, Larissa Manoela, Maiara e Maraisa.

VEJA TAMBÉM

5 curiosidades sobre 'Versions of Me', novo álbum da Anitta

Harmonização facial deu errado? Advogado explica o que fazer

Anitta vem de uma puxada rotina de shows, que incluiu dois fins de semana no Coachella. "Depois de meses sem cuidar de mim, vim fazer um retoquezinho na beleza. Botei até um filtro para disfarçar as marcas pois a gente acabou de fazer os babadinhos", brincou ela, ao lado de Tonya.

"É sempre um prazer cuidar da nossa girl from Rio", postou Tonya junto com sua foto ao lado de Anitta e do vídeo que a cantora fez.

Tonya toca o que chama de "medspa", ou seja, um spa médico. Lá ela faz inúmeros tratamentos estéticos. Só no rosto há 22 possibilidades. Entre eles o "bioplacenta", que utiliza placenta humana e microagulhamento com a promessa de reduzir linhas finas de expressão, diminuir poros e reduzir manchas. O preço da sessão é US$ 220.