5 curiosidades sobre 'Versions of Me', novo álbum da Anitta

Demonstrando mais uma vez sua habilidade ímpar de fazer marketing pessoal e de promover seu negócio como poucos artistas brasileiros conseguem fazer, Anitta lança nesta terça-feira, às 21 horas no horário de Brasília, seu mais novo álbum: Versions of Me.

O disco de 15 faixas nasce em meio à polêmicas e de baixo de muitos holofotes. Começando pela capa, que mostra várias versões da cantora em diferentes fases de sua carreira e que virou "meme" na internet, Anitta conseguiu angariar uma expectativa muito maior para Versions of Me do que para qualquer lançamento anterior.

Confira algumas curiosidades sobre o lançamento:

1 - O álbum foi refeito do zero

Lançado em 2021, a faixa Girl from Rio, que apresenta Anitta como uma garota do subúrbio carioca para o resto do mundo, daria vida ao próximo álbum da cantora. A própria Anitta confirmou ao apresentador americano Jimmy Fallon que seu disco levaria o nome da música. Mas ela voltou atrás. Segundo Anitta, Versions of Me superou a ideia de Girl from Rio porque condiz mais com o atual momento de sua carreira.

2 - Álbum trilíngue

Em Versions of Me, Anitta canta em português, espanhol e inglês. O intuito da cantora é fazer o disco emplacar no mercado brasileiro, americano e nos países de língua espanhola, como ocorreu com "Envolver", hit em espanhol que ficou em primeiro lugar no ranking mundial do Spotify.

3 - O álbum nasce com 3 hits

Há quase um ano Anitta colocou no ar o videoclipe mais caro de sua carreira. Girl From Rio, que também daria o título ao álbum, mostra o lado não explorado por turistas quando visitam o Rio de Janeiro. O Piscinão de Ramos e corpos diferentes dos estereótipos foram cantados em inglês sobre a melodia de Garota de Ipanema. Atualmente, o clipe dirigido por Giovanni Bianco conta com mais de 41 milhões de visualizações no YouTube. Porém, a música não se compara ao sucesso que envolveu o mundo com sua batida e coreografia. O hit Envolver chegou ao primeiro lugar no Spotify Global, em uma mobilização de ouvintes para que a brasileira atingisse o marco histórico. A música, cantada em espanhol, havia sido lançada em novembro de 2021, e foi através do TikTok, com uma coreografia reproduzida por diversos usuários que começou a viralizar. A hashtag #anittachallenge conta com 737 milhões de marcações na rede social. Enquanto Envolver estava no alto das paradas, outra música de Anitta também estava fazendo sucesso. Há duas semanas, durante a apresentação de Miley Cyrus no Lollapalooza São Paulo, Anitta subiu ao palco para dividir o microfone e a música Boys Don’t Cry. No final de janeiro, a cantora havia participado pela primeira vez do talk show de Jimmy Fallon, nos Estados Unidos, onde também apresentou a canção ao público americano.

4 - Aposta nos feats

Mr. Catra, MC Kevin O Chris e DJ Papatinho dão suas vozes à música Que Rabão. Além da gravação ser a única do álbum cantada integralmente em português, a música conta com gravações de Mr. Catra, cantor carioca morto em 2018. Já as músicas Gimme your number e Ur Baby contam com a participação dos rappers Ty Dolla $ign e Khalid, respectivamente. Voltada ao público hispânico, o cantor Chencho aparece na música Gata. Mike Towers e Cardi B participam da canção Me Gusta e o cantor e DJ britânico Afro B, participa da música Maria Elegante. A já conhecida música Faking Love, conta com o feat de Saweetie, recentemente premiada como Artista Revelação e Melhor Canção de Rap no Grammy.

5 - Produtor da Rihanna e Beyoncé

Provavelmente o nome Ryan Tedder não seja o mais conhecido entre os ouvintes de Anitta, porém o americano está por trás de grandes nomes da indústria fonográfica, incluindo o novo álbum da cantora brasileira. O compositor e produtor conta com parcerias com Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga e Beyoncé. Se você já ouviu o hit Halo, saiba que foi ele quem compôs.