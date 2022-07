"Kikikibe": Anitta e Fazenda do Futuro lançam linha de festa baseada em plantas

A cantora Anitta e a foodtech Fazenda do Futuro acabam de lançar a primeira linha de alimentos baseados em planta depois de a artista se tornar sócia da marca.

Com quibes, mini-hambúrgueres e frango empanado, o lançamento é a primeira linha de festa da Fazenda do Futuro. A linha "Futuro Party" foi elaborada com a ajuda de Anitta, que conheceu a marca quando pediu hambúrgueres de planta em sua festa de aniversário. "Minha história com a Fazenda Futuro começou em um de meus aniversários. Pedi para que providenciassem hambúrgueres à base de plantas. Fiquei louca com os da marca e comecei a me interessar mais pelo setor", disse Anitta em entrevista por e-mail.

Anunciado em maio, as condições do acordo entre Anitta e Fazenda do Futuro não são públicos, mas a marca especializada em carnes à base de plantas é avaliada em R$ 2,2 bilhões e está em 30 países.

O plano da marca é usar a expertise de marketing de Anitta para impulsionar o negócio e fazer os produtos alcançarem novos públicos. "A Anitta chegou para expandir a nossa percepção de marca no mercado e nos ajudar a mostrar as diferentes possibilidades de comer o que se gosta", afirma Marcos Leta, fundador da Fazenda do Futuro. "Acreditamos muito no potencial dela como uma grande executiva, visto toda a gestão com a sua própria carreira, além da experiência como empresária e com marketing."

A nova linha de alimentos, que é estampada com o rosto de Anitta, foi lançada com o objetivo de expandir o atual portfólio da marca, que já é líder no segmento de burger e almôndegas no país. Inicialmente, os produtos estarão disponíveis apenas no Brasil.

O nome do quibe, o "Kikikibe", foi ideia de Anitta e veio da expressão "kikiki", que significa "fofoca" no dialeto pajubá, da comunidade LGBTQIAP+.

"Desde o primeiro dia na Fazenda Futuro me sinto à vontade para sugerir qualquer ideia. Isso é muito gostoso e não me deixa engessada na hora de pensar no que talvez a galera espere da marca, produtos, marketing", diz Anitta.

Disponíveis em embalagens de 240 gramas cada uma, as novidades estão chegando aos principais pontos de venda da marca em todas as regiões do Brasil, pelo preço sugerido de R$ 19,90, com exceção ao Franguito, que chegará nos próximos meses às geladeiras.