CCXP 2022: Paramount+ confirma painel do Porta dos Fundos; confira o elenco presente

A Paramount+ confirmou nesta quinta-feira, 24, a participação do Porta dos Fundos, canal brasileiro de vídeos de humor em formato de esquete, em um painel exclusivo na Comic Con Experience (CCXP) 2022. O painel terá como foco o "Especial de Natal", vídeo que é tradicional da produtora e que esse ano sairá com exclusividade na plataforma de streaming.

O especial de 2022, que foi nomeado de "Espírito do Natal", terá seu trailer exibido em primeira mão a partir das 15:30 do dia 4 de dezembro, domingo, no Palco Thunder da CCXP. Além da prévia do filme, o público também vai poder conferir alguns dos momentos por trás das câmeras, pois também será exibido o "making of".

Para a ação, estarão presentes no palco Fábio Porchat e Antônio Tabet, os fundadores do Porta dos Fundos, além dos atores Evelyn Castro e João Pimenta.

O que é o Porta dos Fundos?

Fundado em 2012 por Fábio Porchat, Antônio Tabet e Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, o Porta dos Fundos começou apenas como um canal de esquetes de humor no YouTube. Em 10 anos de existência, no entanto, o canal cresceu e se tornou um hub de entretenimento multiformato, presente em diversas plataformas.

Hoje em dia, o "Porta dos Fundos" é uma produtora consolidada e que desenvolve conteúdos e formatos que estão alinhados com os novos hábitos da audiência. Somadas as inscrições e visualizações em todas as plataformas onde está presente, o estúdio conta com mais de 37 milhões de fãs e mais de 11 bilhões de visualizações.

A originalidade em seus projetos trouxe ao grupo notoriedade até mesmo no exterior. O "Porta dos Fundos" já foi elogiado pelo jornal americano New York Times e recebeu prêmios como o Zeft, em 2016, e até mesmo o Emmy Internacional de Comédia em 2019 pelo "Especial de Natal" daquele ano, que havia sido produzido para a Netflix.

Além da sua presença no YouTube, o "Porta dos Fundos" também produz conteúdo para marcas, séries de comédia originais, reality shows, filmes, podcasts, musicais, peças de teatro, telejornais, programas de entrevista e episódios especiais para grandes plataformas de streaming como a Paramount+, HBO, Comedy Central, Amazon Prime, TV Globo, Pluto TV, entre outros.

Atualmente, a produtora está trabalhando com quatro frentes, a marca e toda a sua rede de distribuição e ecossistema de canais; o Porta dos Outros, unidade que tem como objetivo criar conteúdos originais para marcas e que conversem com os públicos desse cliente; o Porta Studio, braço de produção de formatos longos para TV e streaming; e o Backdoor, divisão internacional da marca e que tem conquistado o mundo.

Porta dos Fundos no Unlock CCXP

Além de estar presentes no evento principal, o elenco do "Porta dos Fundos" também estará no Unlock CCXP, braço de negócios da Omelete&Co, que faz parte da Comic Con e que acontece dois dias antes do início da CCXP22. Nesta ocasião, estarão presentes as pessoas que cuidam da gestão do canal. São eles:

Bianca Goulart - Gerente de Negócios

Gerente de Negócios Rafael Fortes - VP de Produção e Conteúdo

VP de Produção e Conteúdo Ian SBF - Sócio Fundador

Sócio Fundador Gustavo Martins - Editor-Chefe

Em sua passagem pelo Unlock CCXP, os executivos da produtora farão uma palestra sobre o "Porta dos Fundos" e a Cultura Pop. Este painel exclusivo acontecerá no dia 30 de novembro, entre as 10h15 e 11h15, também no São Paulo Expo.

O Espírito do Natal - Porta dos Fundos

Neste filme, cinco amigos que odeiam o Natal decidem passar o fim do ano juntos em uma casa de campo bem isolada da cidade. Tudo corria bem até que na noite do dia 24 de dezembro, um invasor misterioso e vestido de vermelho entra no local. Assustado, um dos amigos acaba matando a figura misteriosa, mas esse é apenas o primeiro de uma série de eventos estranhos que começam a acontecer na casa. Ataques de renas selvagens, presentes se tornando carvão e anões assassinos, seria tudo isso uma coincidência ou eles realmente haviam matado o maior símbolo do Natal?

Disponível apenas na Paramount+, O "Espírito de Natal" estará em exibição na plataforma ainda em 2022.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

