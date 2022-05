Tadeu Schmidt emociona ex-BBB Rodrigo Mussi com mensagem após acidente

O Fantástico exibiu na noite deste domingo a primeira entrevista com Rodrigo Mussi desde que sofreu um grave acidente no final de março. Além de detalhar o processo de recuperação e os próximos passos do ex-BBB, a matéria trouxe uma mensagem emocionante de Tadeu Schmidt, apresentador do “Big Brother Brasil”.

“Eu aprendi a dizer uma frase que levava uma notícia triste para as pessoas, dizendo ‘quem sai hoje é você, fulano’. Mas, hoje, eu quero fazer uma adaptação dessa frase. Porque é pra uma pessoa muito especial, um cara que deixou uma impressão muito boa em todo o mundo que o viu pela TV, mas principalmente em quem o conheceu pessoalmente. Eu digo por mim, fiquei encantado com a simplicidade, a humildade, o foco, a determinação desse rapaz. Por isso, eu quero dizer: quem sai agora é você, Rodrigo. Sai do hospital para recuperar o mundo. Sai com a caneta nas mãos e o livro da sua vida aberto, para você escrever uma linda história. Aproveite, Rodrigo. Seja muito feliz, queridão”, destacou Tadeu, simulando um discurso de eliminação diferente.

Visivelmente emocionado, Rodrigo agradeceu ao apresentador e comentou com o repórter Maurício Ferraz:

— Ele é um cara com uma energia única. Um cara simpático e receber essa mensagem me deixou bastante emotivo. De verdade.