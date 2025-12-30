Ana Castela: fortuna da cantora ultrapassa os R$ 20 milhões

Ana Castela, um dos maiores fenômenos do sertanejo contemporâneo no Brasil, vem chamando atenção não apenas por sua música, mas também por sua ascensão econômica rápida.

Apesar de ter uma carreira relativamente curta, iniciada em 2021, já figura entre os nomes mais bem pagos do cenário musical.

Os shows da "Boiadeira", como é conhecida, podem ultrapassar a marca de R$ 800 mil a R$ 1,2 milhão por apresentação, refletindo a alta demanda e o valor que sua marca pessoal conquistou no país.

Para o Réveillon na Avenida Paulista de 2025, seu cachê atingiu R$ 1,35 milhão, ficando lado a lado de veteranos da música brasileira. Já para o Réveillon de Brasília, no dia 1º de janeiro, a cantora receberá R$ 1,2 milhão pela apresentação, de acordo com o Metrópoles.

Fortuna

O patrimônio de Ana Castela girou em torno de R$ 20 milhões em 2025, segundo a Caras. Esse valor leva em conta os ganhos com shows, direitos autorais, plataformas digitais, contratos publicitários e outros investimentos relacionados à sua carreira musical e à sua imagem. Essa fortuna coloca a cantora entre os artistas jovens de maior sucesso financeiro no Brasil.

Além das receitas diretas da música, a cantora, que foi a mais ouvida do Brasil no Spotify em 2023, diversificou suas fontes de renda ao longo da carreira. A artista tem investido em imóveis, como sua mansão em Londrina, no Paraná, no estilo "fazenda moderna" e um sítio de luxo em Sete Quedas (MS), com estrutura para abrigar seus cavalos e rebanho particular.

A Boiadeira também adquiriu sua primeira casa no exterior: uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em US$ 1,2 milhão, cerca de R$ 7 milhões.